〈房產〉「陶朱隱園」首戶對外12億元成交 十大豪宅總價榜只排上第二

2025-10-28

「陶朱隱園」近期傳出 17 樓 戶以 12 億元成交，令十大豪宅排行榜再度洗牌。房仲業者觀察實價登錄，盤整歷年來成交總價最高的北市十處豪宅社區，其中此次成交的「陶朱隱園」17 樓戶，首次成交即排入第二名，第一名爲「文華苑」拿下，該社區次高樓層 2 戶，2022 年 7 月以總價 13 億 7400 萬元成交。

「陶朱隱園」首戶對外12億元成交 十大豪宅總價榜只排上第二。(鉅亨網記者張欽發攝)

由於「陶朱隱園」的傳出 17 樓戶以 12 億元成交價，令有名人入住的大安豪宅「和平大苑」跌出 10 名之外。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，「陶朱隱園」傳出首筆成交，雖振奮豪宅市場，惟面臨政策環境，未來僅個案能創如此天價。

根據實價登錄，歷年來北市十大最高總價豪宅排行榜，由位於松山區的「文華苑」拿下，該社區次高樓層 2 戶，2022 年 7 月由私法人以總價 13 億 7400 萬元買下，為有實價以來單筆交易總價最高之豪宅。住商不動產台北市區協理錢思明分析，至於此次「陶朱隱園」所成交的 17 樓戶，僅知交易總價達 12 億元，如以該價來看，輕鬆擠進北市十大豪宅之列，如以該戶包含 4 個車位推估，此筆交易接近每坪 400 萬元，單價為全台單價最高，但總價屈居第二，未來如該社區其他戶成交，也相當有機會刷新台灣豪宅總價的天花板。

觀察實價登錄，今年截至 10 月為止，北市總價逾億元的豪宅共計 154 筆，與去年同期共 406 筆相比，下滑幅度高達 62.1%。賴志昶補充，北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，其中高端市場買氣若撇除交易件數較少的文山區，以中山區下滑幅度達 91.6% 最大，顯示自去年 9 月央行第七波信用管制措施以後，加諸市場還有限貸等因素，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫，品牌建商也棄守此一市場，今年以來億級以上豪宅新案屈指可數，預售豪宅交易量體持續下探，未來政策如無鬆綁，恐怕交易量難有起色。