〈房產〉輝達海外總部落腳北士科有譜 點燃周邊房市預售案行情熱度

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 15:56

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 5 月間來台並宣布進駐北投士林科技園區有譜，新光人壽於 22 日宣布，同意與北市府合意解除地上權契約，以利輝達進駐，房仲業者指出，輝達宣布進駐北士科後，就點燃了北士科商辦及住宅的交易熱度。

輝達海外總部落腳北士科有譜 ，周邊房市行情走高(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025 年北士科重劃區在輝達記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都有 2-5% 左右的漲幅，預售案中漲幅最明顯的是今年從預售到完工的新商辦「遠雄商舟」，在 5 月 19 日前，今年度交易平均每坪 74.2 萬元，宣布後剛好也正邁入交屋，兩筆商辦以平均單價 78 萬元成交，漲幅達 5.1%。

‌



至於北士科區位預售住宅方面，成交均價都站上 100 萬元，其中單價漲幅最多的是「士科大院.」，輝達宣布前，今年均價每坪 106.4 萬元，漲至宣布後的 110.6 萬元，成長 3.9%。台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭指出，202 - 年北士科預售住宅均價最高的是「潤泰之森」，平均每坪 139.2 萬元，最高成交單價甚至超過 150 萬元，刷新北士科的房價天花板，坐上北投「新豪宅王」寶座，不過因該案於今年中才開始銷售，因此未有輝達宣布進駐前的買賣交易，格局規劃 2-4 房，總價在 4500-8500 萬元左右，主要是該社區位在正文林北路上，距離捷運明德站較近、鄰近文林國小、明德國中，生活機能較佳。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年初北士科的預售新案成交價為普遍落在 110-130 萬元之間，但 5 月輝達總部設點的消息曝光後，觀察到實價登錄預售交易，不論是商辦還是住宅的成交價格都紛紛提升，顯示各界看好北士科的房市潛力，吸引買家佈局。

陳定中指出，花了大半年繞了一大圈，輝達落腳北士科 T17、T18 的進展，終於再度嶄露曙光，台北市順利將輝達留在北士科，對周邊房市更增添信心，如今不論是洲美段還是軟橋段，新案高價都突破 140 萬元，也將帶動周邊中古屋價量發展走勢。

第一建經研究中心副理張菱育分析，目前北士科商辦與住宅價格呈現「雙軌上行」趨勢，商辦受科技與研發產業青睞，目前以自用買盤為主，若輝達正式進駐後，預期將吸引供應鏈及周邊新創企業聚集，進一步帶動商辦出租與置產需求，甚至推升周邊零售與商業空間價值，預售住宅則因買方預期未來產業進駐帶動剛需，價格仍具支撐力。