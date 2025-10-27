〈台股開盤〉降息預期+川習會雙題材 台股飆漲逾600點衝破28000大關創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-27 09:46

美國總統川普與中國國家主席習近平將於本周四 (30 日) 進行川習會，雙方在稀土管制與關稅上做出讓步，加上美國 CPI 優於預期，在降息預期升溫下，台股今 (27) 日開盤後大漲逾 600 點，衝破 28000 點，最高漲至 28193.33 點，再度刷新台股歷史新高紀錄，預估成交量 6700 億元。

降息預期+川習會雙題材 台股飆漲逾600點衝破28000大關創高。(圖：REUTERS/TPG)

川習會預計於本周四在韓國舉行，市場預期兩國緊張關係可望進一步緩解，雙方已達成初步共識。台灣連假期間，美股四大指數全面收漲，台積電 ADR 約上漲 2%，台股今天開盤同步走揚，台積電 (2330-TW) 衝上 1500 元創新高，漲幅逾 2%，帶動大盤氣勢如虹。

