〈台股開盤〉降息預期+川習會雙題材 台股飆漲逾600點衝破28000大關創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


美國總統川普與中國國家主席習近平將於本周四 (30 日) 進行川習會，雙方在稀土管制與關稅上做出讓步，加上美國 CPI 優於預期，在降息預期升溫下，台股今 (27) 日開盤後大漲逾 600 點，衝破 28000 點，最高漲至 28193.33 點，再度刷新台股歷史新高紀錄，預估成交量 6700 億元。 

cover image of news article
降息預期+川習會雙題材 台股飆漲逾600點衝破28000大關創高。(圖：REUTERS/TPG)

川習會預計於本周四在韓國舉行，市場預期兩國緊張關係可望進一步緩解，雙方已達成初步共識。台灣連假期間，美股四大指數全面收漲，台積電 ADR 約上漲 2%，台股今天開盤同步走揚，台積電 (2330-TW) 衝上 1500 元創新高，漲幅逾 2%，帶動大盤氣勢如虹。 


其他電子權值股也紅通通，鴻海 (2317-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲逾 4%，廣達 (2382-TW) 與日月光 (3711-TW) 皆漲逾 2%。 

AI 族群今天同樣有所表現，代工廠在廣達領漲下，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 皆漲逾 1%，仁寶 (2324-TW) 也小漲 0.71%；機殼族群部分，勤誠 (8210-TW) 漲逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 小漲表態，另外，散熱類股方面，建準 (2421-TW)、奇鋐 (3017-TW)、AMAX-KY(6933-TW) 及健策 (3653-TW) 也有 1 至 2% 漲幅。 

美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 472.51 點或 1.01%，收 47207.12 點；那斯達克指數上漲 263.069 點或 1.15%，收 23204.867 點；S&P 500 指數上漲 53.25 點或 1389%，收 6791.69 點；費城半導體指數上漲 129.548 點或 1.89%，收 6976.938 點。 

文章標籤

台股開盤川習會關稅稀土台積電AI

S&P 5006791.73+0.79%
費城半導體6976.941.89%
NASDAQ23204.87+1.15%
道瓊指數47207.121.01%
鴻海246+2.93%
聯發科1320+1.93%
台達電1055+4.46%
廣達306+4.26%
日月光投控202.5+3.32%
緯穎4100-0.12%
緯創145.5+1.75%
英業達46.7+1.85%
仁寶35.35+1.00%
勤誠815+5.57%
迎廣82.8+0.98%
建準138.5+1.84%
奇鋐1190+1.71%
艾瑪斯-KY169+3.05%
台積電1485+2.41%
健策2165-1.59%

