鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-26 10:50

台股連假前夕承壓走低，收在 27532.26 點，上市股票總市值 88.93 兆元。然而，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 報捷，略低市場預期，為聯準會本周再次降息鋪路，道瓊、標普 500 指數、那斯達克全創歷史新高，台股及大型權值股有望上演補漲行情。法人建議，近期可觀察三大重要會議，包括輝達 GTC 大會、聯準會 FOMC 會議及 APEC 峰會，將牽動市場情緒。

美CPI報喜美股嗨翻！台股連假後補漲有戲 關注三大會登場(圖:shutterstock)

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會 9 月正式啟動降息，但從會後公布之點陣圖來看，聯準會官員對於未來利率走勢看法分歧，主要爭議點在於關稅對於通膨影響是否已顯現，以及影響程度是否為一次性，不過就過往歷史經驗及目前市場預期 10 月仍會降息來看，資金面走向有利風險性資產。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，輝達宣布將以 1000 億美元規模投資 OpenAI，引發市場兩極看法，悲觀者認為 AI 投資尚未出現獲利，雜音浮現；但對照國際 CSP 業者近期說法皆認同目前算力處於供不應求，AI 投資回報雖未顯現，但卻提高企業內部生產力，變相降低成本。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，就需求狀況，未來企業導入 AI 應用將有增無減，AI 模型業者須掌控算力基礎設施才能支應未來指數性成長需求，故仍看好 AI 投資的持續性，能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將是最大受惠者，具競爭力的公司基本面需求無虞。

安聯投信台股團隊表示，在指數震盪過程加上先前急漲的獲利了結情緒雖可能造成部分漲多的標的賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點，短期可關注缺貨漲價的景氣循環類股。傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，但短期容易受到消息面大幅波動。

至於在近期關注議題上，安聯投信台股團隊表示，近期即將登場的重要會議包括：輝達 GTC 大會預期將公布 AI 與機器人研發進度；市場關注降息時程的聯準會會議，以及 APEC 峰會，預期都將牽動市場情緒。