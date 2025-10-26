鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-26 08:10

台灣主要的品牌板卡廠華擎 (3515-TW) 與宏碁集團 (2353-TW) 近年積極轉型，將營運重心移往非個人電腦（Non-PC）業務，成功以人工智慧（AI）伺服器與工業電腦（IPC）等領域成為新的成長引擎。隨著非 PC 業務規模經濟效益成形，兩大廠商的營運現況正顯著走強，並預期將在未來幾年持續貢獻高獲利。

板卡廠華擎、宏碁非PC業務全面走強營運 持續孵化金雞成新引擎。(圖：shutterstock)

宏碁董事長陳俊聖指出，集團非 PC 產品營收佔比目前雖僅約三成多，但獲利佔比遠高於此比例。因此公司目標 2026 年將非 PC 營收比重維持在三至四成，以優化整體獲利結構。

華擎也受惠於非 PC 業務擴張，法人預期隨著出貨規模擴大，其整體營業利益率有望在 2026 年達成止跌回升，反映高附加價值產品的效益。

華擎在非 PC 領域的成長動能尤為強勁，法人報告顯示其 AI 伺服器與 IPC 出貨表現優於預期。其中 AI 伺服器業務預計將成為公司營收的最主要驅動者，佔比將從 2024 年的 11％ 快速攀升至 2026 年的 55％。此高速成長主要來自 2025 年第四季開始貢獻營收的歐系重要客戶大單。

在工業電腦方面，華擎受惠於產業景氣復甦與邊緣 AI 趨勢，IPC 業務成長速度加快。法人預期 IPC 業務在專案訂單持續出貨下，有望在 2026 年因北美串流服務商的大訂單挹注下迎來爆發性的成長期。

此外，電競產品線仍是公司穩定的營運支撐，預期繪圖卡等產品在 2025 年可望受惠於 AMD 新品推出而有所增長。

宏碁集團則透過子公司安圖斯積極佈局 AI 伺服器市場，不僅已備妥採用 NVIDIA Blackwell Ultra 平台等高階架構的產品線，更鎖定東南亞相關標案。安圖斯去年營收規模已彈升至約新台幣 25 億元，今年上半年亦持續以倍數年增成長，業務資源聚焦於印度、印尼等地的教育與政府中小型 AI 模型運算市場。