鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-26 17:00

全球避險基金近期對 AI 相關技術硬體的買盤持續升溫。高盛集團 (GS-US) 最新報告顯示，全球避險基金本月對 AI 技術硬體的投資部位創下 2016 年來新高，主要資金流向半導體及晶片類股，同時受益於 AI 浪潮的記憶替晶片「超級週期」正加速擴散，三星、SK 海力士等大廠已將 DRAM 和 NAND 閃存價格上調最高達 30%。

​​避險基金瘋了！棄電力追晶片 AI硬體10月押注規模創8年高 半導體股被掃貨到缺貨​（圖：Shutterstock）

高盛指出，避險基金 10 月買盤集中於半導體及相關設備股，尤其青睞亞洲與美國企業，顯示投機資金押注 AI 市場續漲。

值得關注的是，此前的熱門族群、被視為 AI 算力「後援」的美國電力公司，已漸失資金青睞。避險基金的焦點轉向體量較小的 AI 概念公司，並減少對「科技七巨頭」的關注。這一趨勢推動中國以外的新興市場資金流入，而避險基金對中國市場的押注部位更創「多年新高」。

記憶體晶片市場的漲勢尤為強勁，《韓國經濟日報》報導指出，三星、SK 海力士等供應商第四季將持續調漲記憶體產品報價，DRAM 與 NAND 價格漲幅恐達 30%，反映 AI 驅動的記憶體需求激增。

另據花旗與摩根士丹利預測，今年第四季 DRAM 平均售價將上漲 25%-26%，季增逾 10%。

南韓 KB 證券分析師 Jeff Kim 更指出，若漲勢延續，明年非 HBM 晶片的獲利能力恐超過高頻寬記憶體 (HBM)。

與此同時，高盛上調對中國主要雲端廠商的資本開支預測，核心邏輯是 AI 推理需求飆升。該投行預估，阿里巴巴 2026 至 2028 財年合計資本開支將達 4600 億元人民幣，遠超此前 3800 億元目標。高盛認為，更高的計算效率將提升資本開支向雲收入的轉化率，加速收入增長。

戰略差異上，阿里巴巴在外部 AI 雲端收入及企業級服務領先，商業化路徑清晰，字節跳動則憑藉「豆包」聊天機器人在 To-C 領域佔據日均 token 消耗量優勢，展現消費端 AI 應用探索決心。

中國多模態大模型全球競爭力愈發顯著，例如 Airbnb 已大量採用阿里巴巴 Qwen 模型支持客服代理，凸顯中國開源模型的國際認可。

To-C 應用方面，除「豆包」加速整合電商功能，阿里夸克推出的「造點」AI 圖像視頻創作平台，預示中國 To-C 聊天機器人有望走向廣告驅動的商業化。