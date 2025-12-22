鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周一 (22 日) 報導，隨著美國醫療保險補貼即將到期、國會就抑制成本展開激烈討論，避險基金上周大幅拋售美國醫療保健類股，為 14 周以來首度呈現淨賣超。高盛 (GS-US) 在最新客戶報告中指出，基金經理人明顯轉趨看空醫療相關產業。
高盛表示，上周避險基金在醫療保健提供者與服務業、製藥與生技類股均為淨賣方，僅生命科學與醫療科技兩個次產業仍出現淨買進。整體而言，醫療類股的放空部位明顯超過多頭布局，空方押注與多頭部位的比例超過 8 比 1，顯示市場對醫療股後市的態度快速轉為保守。
報告指出，所謂空頭部位是押注股價下跌，而多頭部位則預期股價上漲。儘管近期賣壓加重，高盛也指出，避險基金目前對醫療類股的整體持倉水準，仍高於過去一年與五年的平均水準。
市場關注的焦點之一，在於美國醫療保險補貼政策的未來走向。約有 2,400 萬名美國民眾透過平價醫療法案 (俗稱「歐巴馬健保」) 購買醫療保險。新冠疫情期間提高的保費補貼，若國會未採取行動，將於 12 月 31 日到期，屆時投保民眾可能面臨保費大幅上升。
美國總統川普上周五表示，他計畫在未來幾周與健康保險業者會面，討論降低醫療保險價格的可能方案。另一方面，醫療支出與其他民生物價上漲，已成為美國社會不滿情緒的重要來源，也可能在 2026 年期中選舉中成為政治焦點。
報導指出，美國聯邦眾議院共和黨人本周已通過一項由川普支持的法案，內容包括為部分民眾降低保費，但同時削減補貼，導致其他族群自 2027 年 1 月起負擔提高。該時點距離選民投票僅約兩個月，政策影響備受關注。
另根據證券借貸數據公司 Hazeltree 的統計，在去年 11 月，中型美國股票中，遠距醫療公司 Him & Hers(HIMS-US) 與科學儀器製造商 Bruker(BRKR-US)，成為避險基金最熱門的放空標的之一。Hazeltree 追蹤全球約 700 家資產管理機構與 1.5 萬檔股票。對於相關數據，Bruker 與 Him & Hers 均未立即回應置評請求。
