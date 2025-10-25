泡沫何時會爆？DWS示警：美股估值飆8年新高！預測明年經濟疲弱GDP增長率1.3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-25 14:10

DWS 全球投資長 Vincenzo Vedda 近日發表對全球市場與總體經濟的關鍵觀點，他指出當前市場明顯受到「選擇性認知」所主導強調，在這種非理性繁榮的背景下，從金價持續攀升，顯示投資人對避險的需求。他示警美股估值達「2018 年以來最高水平」目前數據表現雖良好，但房地產及消費情緒等領先指標顯現疲弱，他預估 2026 年經濟增長率約為 1.3%。

泡沫何時會爆？DWS示警：美股估值飆8年新高！估明年經濟疲弱GDP增長率僅1.3%。（圖：shutterstock)

Vincenzo Vedda 指出，儘管全球充斥著貿易衝突、地緣政治緊張、通膨黏性、政治與社會不確定性，以及美國勞動市場疲弱、房市數據低迷等風險，降息預期與人工智慧（AI）題材的持續熱度，仍未阻擋標普 500 指數反彈或那斯達克科技股強勁走勢，資金似乎刻意忽略了風險清單。

Vedda 強調，在這種非理性繁榮的背景下，「唯有金價持續攀升，顯示投資人對避險的需求」。毫無疑問，美股估值偏高，甚至達到他所稱「2018 年以來最高水平」，但市場仍預期雙位數、由 IT 驅動的獲利成長，足以支撐高估值。與此同時，公司債這類風險資產亦表現出驚人的韌性，主要得益於散戶、英國退休基金與法國保險業者等強勁買盤支撐。

然而，鑑於當前美股估值過高，Vedda 建議投資人採取審慎態度，並警告：「股市若出現調整，或會對投資者的風險承受能力構成負面影響。」屆時，信貸利差可能擴大，價格亦將相應回落，資本市場上預期與現實的差距，將對後市表現起關鍵作用，市場回落的可能性不容排除。

在經濟展望方面，Vedda 預期美國經濟增長將趨於疲軟。儘管目前硬數據表現仍良好，但房地產及消費情緒等領先指標已經顯現疲弱跡象，反映當前美國形勢。總體而言，他對美國的增長前景持偏弱的看法，預測 2026 年經濟增長率約為 1.3%。

針對股市，Vedda 認為，美股近期在科技股帶動下升勢凌厲，已追上歐洲市場，且 AI 的廣泛採納趨勢預料會維持不變。但對於估值偏高的美股而言，其進一步的上升潛力，將主要來自企業盈利的持續增長，而非估值的擴張。

相較之下，歐洲股市儘管受歐元走強影響，盈利面臨壓力，但 Vedda 預測未來數年其每股盈利仍可錄得高單位數增長，並特別看好歐洲中小型股，認為其仍有追上大型股的空間，可望受惠於財政刺激及本地需求上升。日股短期上升空間料相對有限，表現取決於全球增長，但內需增長、企業改革及破紀錄的買回庫藏股量，仍為日股提供支撐。

在固定收益市場方面，Vedda 觀察到 10 年期美國公債殖利率近期再度回升。中期而言，由於市場預期聯準會將繼續降息，中短期債券的殖利率差距料將進一步擴大。

至於貨幣觀點，Vedda 預期聯準會進一步降息及伴隨的殖利率利差縮小，將使美元兌歐元持續走弱，同時，市場希望降低對美元依賴，亦使歐元獲得額外支持，預估 2026 年 9 月歐元兌美元匯率為 1.20。