儘管美國勞工統計局因政府停擺暫停發布官方就業數據，華爾街機構已透過私人數據拼湊出就業市場降溫的清晰圖景，高盛、美銀、凱雷集團等頂級投行及 ADP 私人部門近日公布的數據均指向相同結論：美國勞動市場正穩步失去成長動能。

三大因素抽走美10萬職缺！高盛美銀凱雷集團集體拉警報：就業「動能歸零」（圖：Shutterstock）

高盛在最新報告中指出，移民流入銳減、政府招聘收縮及宏觀不確定性攀升，是導致近期就業成長放緩約 10 萬人的三大主要原因。具體來看，移民對勞動力月增量的貢獻已從年初的 9 萬人驟降至 8 月的 4 萬人，依賴移民的行業月度就業增長隨之減少 3 萬人；政府招聘回落拖累整體薪資增速約 3 萬人，聯邦合約支出大幅縮水更直接抑制相關領域用工需求。

此外，企業對經濟衰退機率上升、GDP 預期下調的擔憂，疊加關稅政策帶來的成本壓力，正迫使企業縮減招募計畫。儘管關稅對就業的直接影響有限，但其引發的不確定性已與部分產業就業下滑形成關聯。

其他機構數據進一步佐證了這個趨勢。美國銀行透過客戶薪資與存款數據分析，確認失業率上升與就業放緩；ADP 報告顯示私人部門已出現崗位流失；凱雷則從投資組合公司反饋中觀察到，9 月就業成長延續 8 月的疲軟態勢。高盛內部編製的勞動市場緊張指數更回落至 2015 年水平，暗示求職者議價空間收窄。

值得關注的是，市場高度關注的 AI 對就業的衝擊尚未顯現系統性影響。

高盛分析指出，光是在行銷、客服中心等少數領域，就業成長較疫情前趨勢放緩約 1 萬人，更多屬於局部調整，而非全面替代。

從移民政策到財政支出，從宏觀預期到貿易摩擦，在多重因素交織下，美國就業市場正經歷「靜默降溫」。