鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 17:30

中國互聯網巨頭百度 (09888-HK)(BIDU-US) 今年第 3 季業績巨虧引發市場疑慮，第三季營收年減 7% 至 312 億元 (人民幣，下同)，創史上最大季減幅度，淨虧損 112.32 億元 (約 503 億台幣)，該公司的「現金牛」業務－線上行銷營收更大降 18%，隱含傳統廣告部分年減表現大將 27%，且自去年次季以來連 6 季下降，幅度進一步擴大，導致百度整體承壓下降 27%，第三季總營收下降。

李彥宏的AI豪賭！廣告業務連6季下滑 百度Q3虧逾112億但AI創收近百億 增速迅猛成亮點（圖：Shutterstock）

用戶方面，百度用戶流失速度擴大。今年 9 月，百度 APP 月活為 7.08 億，較 6 月 7.35 億淨減 2700 萬，百度搜尋月活降至 6.79 億，落後於微信搜一的 8 億和和抖音搜尋的 7.6 億，日均搜尋量從高點萎縮 70% 至 3 億次，不如短影音平台抖音搜尋的 7.6 億。

‌



不過，百度也在財報中傳遞 AI 策略的階段性成果。在 9 月 30 日為止的第三季，百度直接與 AI 相關的營收接近 100 億元，佔總營收比例約 40%，其中 AI 雲端基礎營收佔近一半，年增率 33%，算力租賃貢獻營收成長速度為 128%，AI 應用貢獻營收佔比亦年增 6% 至 26 億元，AI 原生行銷服務貢獻營收約 28 億元，較去年同期成長率 262%。

從數據上看，AI 已成為驅動百度增長的核心引擎，其收入結構也發生了質變。

透過長期全棧佈局和內化 AI 能力，百度構建了基礎穩健、生態多元、增長迅猛的健康業務結構。

觀察人士認為，從百度最新財報看，不僅回應市場對其獲利能力的關注，更標誌著百度 AI 完成從技術佈局到商業成果的關鍵跨越。AI 能力正從「工具」升級為內在驅動力，實現從「成本投入」到「生產力釋放」的躍遷。

百度創辦人李彥宏說：「第三季，我們全方位展示 AI 為業務帶來的變革性價值。得益於越來越多的企業採用我們的 AI 產品和解決方案，AI 雲保持了穩健的增長勢頭；蘿蔔快跑全無人運營規模加速擴大，全球化腳步加快，已進入瑞士市場，同時保持了行業領先的安全標準；在行動生態中，智慧體和數位人等 AI 原生商業化產品帶來快速的收入增長，顯示出強大的長期潛力。我們將繼續開拓 AI 創新，為使用者、企業和社會創造巨大價值，鞏固百度在 AI 時代的領導地位。」

根據財報，蘿蔔快跑第三季全球出行服務次數達 310 萬，年增 212%，相較第二季 148% 增速持續加速。蘿蔔快跑上月每周全無人單量超 25 萬，截至 11 月，累計全球出行服務次數超 1700 萬，成為全球第一。全球諮詢公司 Frost & Sullivan 預測，全球 Robotaxi 市場規模將從 2025 年的 2.9 億美元成長至 2030 年的 666 億美元，中國料將成為最大單一市場。

與此同時，百度數位人與智慧體逐漸應用於廣告行銷領域，不僅能提高效率，還能根據用戶數據優化廣告內容及投放策略。

高盛研究顯示，AI 即將重構廣告行業的 4700 億美元的利潤池，而 AI 智慧體與數位人正快速提升廣告滲透率，推動傳統點擊廣告向互動式、場景化轉型，為百度開闢搜索第二曲線。

觀察百度在應用層的思路，不難發現百度將 AI 能力深度內化為產品的原生功能，聚焦於高頻場景打磨實用型 AI，旨在幫助企業和使用者解放生產力。百度文庫、百度網盤、GenFlow、秒噠、百度 AI 搜索、百度伐謀等應用落地，都是基於此思路而成。

最直觀體現的是，莫過於對百度搜索全球最激進的 AI 化改造。它不再局限於在搜尋結果中簡單插入 AI 摘要，而是將搜索這一以文字和連結為核心的應用形態，全面升級為以圖片、視頻等富媒體內容為主、深度融合 AI 能力的新型體驗。

財報數據顯示，百度 AI 搜索月活躍使用者達 3.82 億，連三季位居中國第一，已有 625 家廠商透過百度智慧雲接入百度的搜索 API，顯示百度搜索 AI 介面正逐步成為行業的技術底座。

但百度在 AI 方面投入龐大，自 2023 年 3 月發布文心一言以來，投入資金已超過 1000 億元，今年第三季研發費用為 52 億元，年減 3%。未來百度表示將進一步加大 AI 領域投資力度，同時會理性投資，提升資本使用效率。

不過，百度 AI 變革正面臨兩難境地，傳統廣告業務持續失血，AI 業務雖增速迅猛但投資巨大、競爭激烈，自動駕駛業務也尚處市場培育期。