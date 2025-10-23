被動元件飆漲5業者公告自結 凱美Q3純益年增4成 立隆電9月成長56%
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件族群近期飆漲，多家公司今 (23) 日也依規定公告自結損益，其中，鋁質電容廠凱美第三季純益 1.47 億元，年增 43%、每股純益 1.35 元；立隆電 9 月純益也年增 56%。
凱美 (2375-TW)9 月營收 5.09 億元，年增 7%、稅後純益 3800 萬元，年增 9%，每股純益 0.35 元，第三季營收 14.35 億元，年增 4%；立隆電 (2472-TW) 9 月營收稅後純益 1.24 億元、年增 56%，每股純益 0.75 元。
另外，電感廠三集瑞 - KY(6862-TW)，9 月營收 1.81 億元，年減 12%，但稅後純益 0.41 億元，年增 10.8%、每股純益 0.82 元；另一電感廠鈞寶 (6155-TW)9 月營收 6099 萬元，年增 9%，但稅後淨損 731 萬元、每股虧損 0.08 元。
而通路商蜜望實 (8043-TW)9 月營收 4.68 億元，年增 8%、稅後純益 2400 萬元、每股純益 0.3 元，較去年同期轉盈，加計 8 月自結純益 2100 萬元、每股純益 0.26 元，合計 2 個月每股純益約 0.56 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇