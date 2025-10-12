三集瑞新品通過輝達Rubin認證 挹注明年營運動能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-12 08:10

被動元件電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 表示，輝達 AI 運算平台 Hopper 系列持續穩定交貨，Blackwell 平台的產品亦已開始小批量交貨，新產品也通過 Rubin 認證，預計將隨新平台正式上市量產放大出貨，挹注明年營運成長動能。

三集瑞-KY董事長林伙利。(鉅亨網資料照)

三集瑞看好，輝達新一代 AI 運算平台 Rubin 的市場潛力與長期發展動能，隨著 AI 世代逐步推進，包括 AI Mini PC GB10 在內等產品已獲多家客戶驗證並進入量產階段，準備接單出貨。

同時，三集瑞也持續推動車用、電池 / 儲能與邊緣裝置研發與應用佈局，在車用方面，除開發建置對應車規各項尺寸一體成型電產產品、完成可靠性測試後批量生產外，2.5kW-6.6kW 大功率車載充電器（OBC）磁性元件也開發已進入小批量出貨階段，未來亦將進一步優化升級開發新機型。

此外，機器人與無人機亦開始導入 AI 功能，市場對電源元件的規格要求日益提升，包括高功率、耐高頻、大電流、低損耗、散熱管理，以及小型化與薄型化需求，將成為產品與電源架構設計主流。三集瑞表示，將持續深化技術研發。

因應未來訂單擴增及主要客戶產地移轉政策，三集瑞積極佈局東南亞製造據點，9 月下旬正式簽約取得泰國羅勇府 19 萬平方米土地，規劃導入全自動化生產線，並同步優化製程與材料開發，提升良率與成本效益。