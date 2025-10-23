鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-23 22:34

由經濟部國貿署主辦、貿協執行、高雄市海洋局協辦的「高雄國際食品展」及貿協舉辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，今 (23) 日於高雄展覽館舉行開幕典禮。貿協表示，本屆以「山海美饌」與「智慧鏈結」為主軸，匯集來自 15 國、330 家國內外參展企業，展現食品產業供應鏈，打造全球食尚與創意的交流，展出內容橫跨食品、飲品、餐飲設備與智慧製造。

高雄食品展匯聚國際買氣 食品產業供應鏈交流食尚創意。(圖:貿協提供)

貿協表示，此次吸引眾多指標企業踴躍參展，在食品區，深受全台喜愛的百年餅店「舊振南」、沙茶醬第一品牌「好帝一」、澎湖花枝丸達人「宏裕行」等業者共同展現台灣味的多元魅力。

國家館則有來自韓國、越南、美國、比利時、德國、馬紹爾群島等 14 國業者帶來異國特色食品，從日本的茶、貝里斯的辣椒醬、德國啤酒，到馬紹爾林投果威士忌等，讓觀展民眾一站體驗世界風味。

餐飲設備部分，包括烘焙設備專家「三麥機械」、真空封口包裝機大廠「兆酆機械」、食品自動化設備商「百城機械」，以及商用烤箱知名品牌「UNOX」等業者，展出結合智慧科技與節能設計的新一代餐飲設備，展現產業升級與數位轉型的成果。

為加強台灣食品業者拓展海外市場，高雄食品展今日也舉辦「高雄食品國際通路商採購大會」，邀集美國、法國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等 18 個國家、共 40 位大型零售通路買主、進口商及電商平台代表蒞臨現場，洽談健康食品、飲品、休閒零食及冷凍加工品等熱門品項，將與台灣優質食品廠商，進行超過 300 場次的一對一洽談。