鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-23 17:18

‌



三五通訊大廠聯亞 (3081-TW) 受惠於 Telecom 產品需求強勁，加上磷化銦 (Inp) 基板缺料問題解決，在 Datacom 應用原料緩解，公司 CW LD(高速矽光子) 產品出貨穩定成長趨勢穩定下。法人預期，聯亞在出貨持續成長帶動下，有望推升今 (2025) 年第 4 季營收重回季增軌道。

基板危機解除、CW LD出貨穩定，法人估聯亞Q4營收重回季增軌道。(圖：shutterstock)

聯亞近期因股價多次達公布注意交易資訊標準，主管機關令聯亞公告相關營運資訊，以利投資人暸解。聯亞自結 9 月稅後純益 3,800 萬元、年增 443%，每股稅後純益為 0.42 元，主要因研發費用回復正常，帶動稅後純益大幅年增。

‌



法人表示，聯亞在基板恢復正常供貨後，受出貨成長，預期 CW LD 營收可望大幅成長，成長趨勢有望延續至明 (2026) 年。