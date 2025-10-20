國巨完成公開收購芝浦電子 應募率87.3%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-20 23:07

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (20) 日晚間宣布，正式完成對日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子的公開收購，應募率達 87.3%；國巨董事長陳泰銘與芝浦電子社長葛西晃也預計在明日 10 月 21 日在東京召開聯合記者會。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

在併購題材加持以及資金轉進被動元件族群下，國巨近期股價走揚，今日盤中最高來到 198 元，為股票分拆後的新高價，收盤則上漲 6%，來到 196 元。

國巨表示，透過併購芝浦電子將可擴展感測器業務，併購後將提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位、投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長、提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備。

此外，國巨也將透過全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市佔率的增長，特別是在美洲及歐洲地區，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力。