AI股估值高 專家：泡沫論言之過早 美國企業基本面仍強勁

鉅亨網記者陳于晴 台北


美國科技股財報季開跑，景順投信 (Invesco) 首席全球市場策略師 Brian Levitt 表示，當前市場對「AI 泡沫」的擔憂仍言之過早，雖然人工智慧相關企業估值偏高，但與 2000 年網路泡沫時期相比仍有明顯差距。Levitt 指出，AI 巨頭普遍擁有雄厚資本與穩健現金流，營運模式已獲市場驗證，整體基本面支撐力道強勁。

cover image of news article
AI股估值高 專家：泡沫論言之過早 美國企業基本面仍強勁。(圖:shutterstock)

他強調，雖然估值拉升帶來一定風險，但並未見到資金鏈緊張或系統性失衡的跡象。不過若部分公司出現資金中斷，特別是與產業鏈高度相關的企業，仍可能引發股價重估壓力。


美股近期在財報季題材帶動下表現震盪偏多，標普 500 指數那斯達克指數再創新高，輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 等科技股領漲盤面，日前股價屢創新高，顯示市場對 AI 投資動能仍充滿信心。

此外，美國多家大型銀行公布第三季財報表現亮眼，貸款需求與交易活動維持強勁，多數客戶履約能力穩健。Levitt 指出，儘管部分信貸機構出現個別違約或投資失利案例，但並未構成整體市場壓力，美國主要銀行資本充足、體質穩健，系統性信用收縮風險有限。

他進一步指出，美國資產價格接近歷史高點，帶動高資產族群的消費與投資意願，正向財富效應可望持續支撐美國經濟成長動能。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

 

文章標籤

美股科技股景順投信

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006699.43-0.53%
NASDAQ22740.40-0.93%
輝達180.28-0.49%
微軟520.54+0.56%
Alphabet公司(A)251.69+0.49%
亞馬遜217.95-1.84%
蘋果258.45-1.64%

