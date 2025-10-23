〈美股盤後〉川普考慮限制美軟體對中出口 道瓊摔黑超330點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-23 04:40

美股主指週三 (22 日) 盡墨，投資人消化新一波財報數據，焦點集中在特斯拉與 IBM，同時加密貨幣與黃金等資產在近期獲利了結潮中持續承壓。

川普考慮限制美軟體對中出口 道瓊摔黑超330點 (圖：REUTERS/TPG)

黃金在週二創下十年來最大單日跌幅後小幅反彈；比特幣跌破 11 萬美元，延續市場避險情緒。

在第三季財報季開局強勁後，華爾街正重新評估大型科技股的獲利表現。特斯拉將於盤後公布財報，為「七巨頭」企業財報週揭開序幕，市場預期將測試近期漲勢的延續力。特斯拉股價於財報公布前走弱。

市場也持續關注貿易情勢變化。美國總統川普近日對中國關係再度釋出不確定訊號，傳出他考慮對中國祭出更嚴格的美國軟體出口限制，與此同時，美國與印度據稱接近達成協議，將印度出口產品關稅由現行 50% 降至 15%。

由於美國政府仍關門，官方經濟數據發布暫緩。市場目光聚焦於週五即將公布的 9 月消費者物價指數 (CPI)，該數據將成為聯準會 (Fed) 下週會議的關鍵參考，目前市場普遍預期聯準會將降息 1 碼。

美股週三 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 334.33 點，或 0.71%，收 46,590.41 點。

那斯達克指數下跌 213.27 點，或 0.93%，收 22,740.396 點。

S&P 500 指數下跌 35.95 點，或 0.53%，收 6,699.4 點。

費城半導體指數下跌 161.696 點，或 2.36%，收 6,677.572 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 246.83 點，或 1.50%，收 16,175.86 點。

標普 11 大板塊中防禦型板塊領漲，醫療保健、必需消費與能源表現相對穩健；非必需消費品、工業與科技領跌大盤。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.02%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.49%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.84%。

台股 ADR 幾乎全跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.91%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.74%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.21%。

企業新聞

人工智慧助力軟體和大型主機銷售，IBM (IBM-US) 業績超乎預期，但 Red Hat 在內的混合雲部門第三季銷售額成長 14%，較上一季放緩，且低於分析師平均預期的 16%，該股週二盤後下挫超 4%。

特斯拉 (TSLA-US) 微跌 0.82% 至每股 438.97 美元，盤後下滑超 1.5%。由於稅收抵免到期推動美國電動車銷量，特斯拉財報好壞參半，第三季營收為 280.1 億美元，高於預期，較去年同期的 251.8 億美元大幅成長，調整後每股純益 (EPS) 為 0.50 美元，低於預期。

Netflix（NFLX-US）財報不如預期，主因為巴西稅務爭議導致營收承壓，股價暴跌 10.07% 至每股 1,116.37 美元，拖累整體科技股。

玩具製造商美泰 (MAT-US) 因北美市場銷售疲軟，週三股價亦走弱 2.76% 至每股 18.30 美元。

華爾街分析

Bespoke Investment Group 指出：「過去兩個月飆升的板塊熱度明顯降溫，音樂暫停、派對結束」。

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Thomas Lee 認為短線回檔不影響多頭格局，預估標普 500 年底可望達 7,000 點，樂觀情境甚至上看 7,500 點。Oppenheimer 的 John Stoltzfus 指出，企業獲利與前景超出市場預期，顯示美股仍具「持續上行的韌性」。

Macquarie Group 分析師 Thierry Wizman 認為：「市場樂觀情緒部分來自兩項好消息：聯準會可能在 10 月 29 日再度降息，以及美中貿易談判可望避免更高關稅。」