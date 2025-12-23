鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-23 05:51

美國股市周一 (22 日) 上漲，在科技股持續反彈帶動下，四大指數在迎接假期的交易周開局走揚，標普 500 指數 11 大類股幾乎全數收高。

科技股的反彈始於上周後段，主要受惠於美光 (Micron Technology)(MU-US) 亮眼的財測，以及低於預期的通膨數據，讓標普 500 與道瓊工業指數距離 12 月 11 日創下的歷史收盤新高不到 1%。

‌



輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價上漲，成為推升標普表現的最大推手。《路透》報導，該公司已告知中國客戶，計劃在 2 月中旬農曆新年前，開始向中國出貨其第二高階的人工智慧 (AI) 晶片。

美光股價上漲，多數其他晶片股周一也同步走高。

歷史經驗顯示，12 月向來是美股表現較強時期。根據 Stock Trader’s Almanac，自 1950 年以來，「聖誕老人行情」指的是年底最後五個交易日與隔年 1 月前兩個交易日，標普 500 平均上漲 1.3%。

今年這段期間將自周三開始，延續至 1 月 5 日。

對 AI 的樂觀情緒、美國經濟展現韌性，以及市場對貨幣政策轉向寬鬆的預期，蓋過了對美國關稅的擔憂，推動美股三大指數朝連續第三年上漲邁進。標普今年以來已上漲 17%。

標普 500 指數 11 大類股多數收高，其中金融、原物料與能源類股表現居前，因商品價格走揚。科技類股同樣上漲。

華爾街恐慌指標 CBOE 波動率指數 (VIX) 降至 2024 年 12 月 16 日以來最低水準。

隨著假期將至，成交量偏低，且預料進一步清淡。美股將於周三美東時間下午 1 點 (台灣時間周四凌晨 2 點) 提前收盤，周四因聖誕節休市。

不過，本周仍將公布多項經濟數據，包括第三季 GDP 初值、12 月消費者信心指數，以及每周初領失業金人數，將為美國經濟健康狀況與貨幣政策走向提供線索。

美股周一 (22 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 227.79 點，或 0.47%，收 48,362.68 點。

那斯達克指數上漲 121.21 點，或 0.52%，收 23,428.83 點。

S&P 500 指數上漲 43.99 點，或 0.64%，收 6,878.49 點。

費城半導體指數上漲 77.71 點，或 1.10%，收 7,145.57 點。

NYSE FANG + 指數上漲 38.46 點，或 0.24%，收 15,921.34 點。

標普 500 指數 11 大類股幾乎全數收高。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.73%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.48%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。

企業新聞

Alphabet 宣布以 47.5 億美元收購潔淨能源開發商 Intersect Power，並承擔其現有債務。這項交易旨在確保 Google 資料中心獲得穩定電力供應，以應對 AI 算力需求的高速成長。

輝達已告知中國客戶，目標在明年 2 月中旬農曆新年假期前，開始向中國出貨其 H200 晶片。《路透》引述知情人士指出，實際時程仍須視中國政府是否批准而定。

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價走揚，盤中觸及歷史新高，因德拉瓦州最高法院恢復執行長馬斯克 2018 年的薪酬方案。

華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 股價上漲 3.5%，因甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 共同創辦人 Larry Ellison 同意為派拉蒙 Skydance 併購案中 404 億美元的股權融資提供個人擔保，派拉蒙 (Paramount)(PSKY-US) 股價亦上漲 4%。

華爾街分析

Slatestone Wealth 合夥人兼首席市場策略師 Ken Polcari 表示，「我不認為市場會一路大漲，可能會持續震盪整理。」

「今天是上漲，但我不會意外接下來又回檔，然後再反彈回到目前這個區間附近。」Polcari 指出，「明天的 GDP 數據，可能是大家真正在意的最後一項重要經濟指標。」

Prime Capital Financial 副投資長 Will McGough 表示，「從市場角度來看，短期內並沒有太多會左右行情的因素，所以大家理所當然都在期待聖誕老人行情。」

他補充稱，自己關注市場最終會收在什麼位置，尤其是標普接近 7,000 點關卡。該指數 2025 年以來已上漲約 17%，此前在 2023 年與 2024 年分別大漲超過 24% 與 23%。

若指數連續第三年漲幅超過 20%，將是「相當罕見」情況。McGough 表示，他對明年市場「審慎樂觀」，投資人仍須做好面對一些波動的準備。「市場目前預期 2026 至 2027 年的獲利成長約 14%，這是個相當高的數字。」他並提到新任聯準會 (Fed) 主席與期中選舉，可能成為引發市場波動的因素。