鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 14:48

‌



台股加權指數昨 (21) 日盤中最高達 27969 點，距 28000 大關只差臨門一腳，雖今 (22) 日開盤一度跌逾 260 點，但尾盤跌勢收斂，收在 27648 點。國泰投信表示，台股仍處在相對高檔，若投資人擔心追高則可以逢低買進方式布局，除了聚焦市值型 ETF 之外，經理人也看好金融業年末可望迎來補漲行情，其中，全台受益人數最多的 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 本月交易火熱，自 10 月以來的日平均成交量逾 5 萬張，仍是 ETF 市場主角。

經理人看好金融業年末補漲行情 「國民ETF」00878交易熱度不減。(圖:shutterstock)

00878 基金經理人江宇騰表示，全球經濟受惠智慧型手機與雲端應用發展，包括 Google、與輝達等美國大企業掌握 AI 科技命脈，帶動美股評價不斷上修，由於台股與美股關聯性強，未來在 AI 產業持續推動下，新一輪科技商機有望推動台股評價持續上修。

‌



00878 持有近 5 成的 AI 概念股，包括聯電、華碩、聯發科、日月光及廣達等企業，布局封測、伺服器組裝及晶片設計等完整產業供應鏈，雲端服務供應商 (CSP) 資本支出持續上修，主計總處亦 2 度上修今年出口增速，AI 狂潮將持續推動台灣經濟成長，後市表現可期。

除了捕捉 AI 浪潮，00878 亦持有近 3 成的金融股，如國泰金、中信金與富邦金。受到今年 AI 表現強勁，對於金融股表現同樣不俗；各家金控在投資操作上也多有布局 AI 產業，在台股屢創高之際，金融業在年末可望迎來補漲行情，提前布局更有機會卡位成長契機。

00878 經理人江宇騰補充，根據 9 月份投信投顧公會資料指出，00878 受益人數近 180 萬位居全台最多受益人數 ETF；基金規模達新台幣 4,560 億元，為全台境內規模最大的 ESG 基金，且觀察自 2024 年以來，00878 近 6 次的填息表現，合計填息率 83%，填息次數 5 次。

江宇騰強調，配息率並不代表 ETF 的報酬率，如果沒有填息的話，即使有再高的配息，也無法帶來實質的報酬。因此，投資不能只以基金的殖利率為訴求，也要同步留意周轉率與費用率等投資成本，才不會顧此失彼，錯失累積資產的機會。