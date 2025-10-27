鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-27 12:28

美中貿易戰降溫！就在川習會前，傳出中國稀土管制延後 1 年實施的好消息，加上美國通膨報佳音，再度提振本周 Fed 降息預期，台股今 (27) 日為連假後首個交易日，個股及 ETF 應聲補漲，美股 ETF 更是強強滾，海外 ETF 股王統一 FANG+(00757-TW) 股價突破 120 元大關，最高飆到 122 元，勁揚近 3%，刷新歷史新高；股后富邦 NASDAQ(00662-TW) 也登上百元，成為第二檔百元海外 ETF。

〈焦點股〉海外ETF股王00757飆破120元改寫新高 00662躋身百元俱樂部。(圖：shutterstock)

美國總統川普出席南韓慶州的亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會前夕，美中貿易關係有重大進展！美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)26 日透露，在馬來西亞吉隆坡舉行的第 5 輪經貿磋商中，美中達成一項實質性的框架，中國預計把稀土出口管制延後 1 年實施，並承諾恢復大量採購出自美國的大豆產品，美國也可能避免對中國進口商品徵收高額關稅。

‌



除了美中關係緩解，美股「科技七雄」中，臉書母公司 Meta、Google 母公司 Alphabet、微軟及蘋果等四家成員都將在本周發布上季財報，業績預料都將呈現勁揚，其中，蘋果市值有望衝上 4 兆美元大關，市場也關注 Meta、Alphabet 和微軟的資本支出展望。

海外 ETF 股王 00757 是目前市面上成分股僅有 10 檔的 ETF，十大天王齊聚，多頭續航力可期，短線上有回檔機會皆可伺機進場布局，長線投資人則仍可透過定期定額方式累積部位。