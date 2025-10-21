鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-21 19:10

‌



美中貿易角力緩解，美股四大指數全面走揚，台股加權指數今 (21) 日盤中最高衝到 27969.15 點，距離叩關 28000 點近在咫尺，惟下半場漲幅收斂，終場小漲 63.78 點，收在 27752.41 點，續寫收盤新高，多頭力道看回不回，ETF 市場也強強滾，全體 150 檔原型股票型 ETF 中，有 56 檔收盤同創新高，漲幅前十強中多達 7 檔為海外股票型，00757 與 009811 堪稱美股 ETF 最強兄弟檔，值得注意的是，00981A 是唯一進榜的主動式 ETF，更強勢登上第三。

56檔ETF股價創高！美股ETF最強兄弟檔出線 00981A漲幅登第3。(圖:shutterstock)

觀察今天創新高的 ETF，可看出海外 ETF 是投資配置不可忽略的一環，又以布局美國的 ETF 為重中之重。老大哥統一 FANG+(00757-TW) 本周以來已上漲 2.84%，在美股 ETF 中表現最強。而今年掛牌的新兵包括：統一美國 50(009811-TW)、野村美國研發龍頭 (00971-TW)、貝萊德標普卓越 50(009813-TW)，其中以 009811 本周上漲 2.27% 最多，與 00757 堪稱美股 ETF 最強兄弟檔。

‌



009811 有「美股版 0050」之稱，新上市的 009813 雖然看似持股大同小異，但 009811 連續兩天都漲贏 009813。

整體而言，漲幅前十強的 ETF 都漲超過 1%，全數跑贏大盤，其中，海外股票型 ETF 占 7 檔、國內股票型占 2 檔、主動式台股 ETF 占 1 檔。值得一提的是，統一投信霸榜最多，旗下 3 檔股票型 ETF 全數上榜，堪稱最會漲的基金公司。

針對美股後市，統一投信 ETF 股票團隊表示，美股近十年表現領先全球，大型企業的創新與獲利貢獻居功厥偉。雖然持續有關稅議題干擾，但美國貨幣寬鬆政策與 AI 持續的成長力道，將支撐美股多頭格局，尤其大型企業議價能力強、現金流充裕，具有防禦力，適合納入核心配置，可以透過分批布局或定期定額，卡位美股多頭盛宴。