AI巨頭瘋搶電 潔淨能源股華麗變身 一表看懂ETF漲勢前段班在漲什麼
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國總統川普近來揚言將取消風電與太陽能「優惠待遇」，讓全球潔淨能源類股如坐針氈，但市場的反應卻逆勢往上，潔淨能源產業在三大核心動能的支撐下，相關龍頭企業股價更演出大逆襲，台灣 ETF 績效前十強的原型 ETF 中，也以潔淨能源主題的 ETF 表現最為突出，FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 以 15.96% 高居榜首，帶領能源股向前衝。
數據顯示，資本市場對潔淨能源的長期價值依然看好。近半年來，美國固態氧化物燃料電池龍頭 Bloom Energy 股價飆漲 537.24%；太陽能系統解決方案供應商肖爾斯科技集團（Shoals Technologies Group）大漲 222.46%；太陽能追蹤系統大廠 NEXTracker 亦有 128.36% 的漲幅。這波從無人問津到市場追捧的逆轉，背後隱含著不可忽視的結構性利多。
首先，看似利空的美國政策，反而在短期內刺激了內需擴張。川普政府的《大而美法案》雖對長期需求造成部分衝擊，卻意外引發了一波「搶裝潮」，同時也促使美國本土供應鏈加速回流。法案中對「被禁止外國實體」的嚴格界定，讓依賴中國供應鏈的風險大增，許多美國大型項目方為規避風險，寧可選擇價格較高、技術相對落後的本土產品，從而鞏固了本土產業的根基。
其次，AI 時代的來臨，為潔淨能源開闢了全新的藍海市場。Bloom Energy 執行長在法說會指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正將電力產業推向「AI 速度」的超級週期。傳統電網擴建耗時 5 至 7 年，而 Bloom Energy「即插即用、90 天內供電」的燃料電池方案，正好切中 AI 對快速供電的迫切需求。不僅甲骨文（Oracle）已下訂單，連亞馬遜（AWS）等雲端巨擘也透過電力公司展開合作，資產管理巨頭 Brookfield 更將豪擲 50 億美元投資其燃料電池技術，專攻資料中心市場。
最後，放眼全球，綠色轉型的步伐從未停歇。歐盟近期批准新的稅收激勵措施，並以「全球氣候與能源願景」戰略，將外交作為推動全球減碳的工具。澳洲政府更投入 227 億澳元推動「未來製造業與產業法案」，目標在十年內成為「再生能源超級大國」，計畫在 2030 年將再生能源滲透率提升至 82%。
由於以上三大動力的加持，這股綠色浪潮也席捲台灣資本市場。根據 CMoney 截至今 (22) 日的統計，在近期績效前十強的原型 ETF 中，潔淨能源主題的 ETF 表現最為突出。 FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 以 15.96% 高居榜首，遠勝同期台灣加權指數 8.09% 的漲幅。 中信電池及儲能 ETF (00902-TW) 漲幅 12.88%、富邦 ESG 綠色電力 ETF (00920-TW) 漲幅 12.44% 皆擠入前段班 ，顯示台灣投資人對於潔淨能源與穩定供電的題材依然熱情不減，追漲動能強勁。
表：近期績效前 10 原型 ETF
|
代號
|
股票代號
|
收盤價 (元)
|
近 1 個月漲幅 (%)
|
近 3 個月漲幅 (%)
|
今年以來漲幅 (%)
|
00899
|
FT 潔淨能源
|
19.84
|
15.96
|
27.51
|
44.61
|
00909
|
國泰數位支付服務
|
47.5
|
15.83
|
31.65
|
52.51
|
00893
|
國泰智能電動車
|
32.2
|
13.46
|
26.13
|
26.65
|
00735
|
國泰台韓科技
|
47.25
|
13.45
|
33.06
|
44.84
|
00902
|
中信電池及儲能
|
12.36
|
12.88
|
39.5
|
29.45
|
00920
|
富邦 ESG 綠色電力
|
17.54
|
12.44
|
26.83
|
35.47
|
0052
|
富邦科技
|
251.2
|
11.72
|
25.51
|
30.11
|
00911
|
兆豐洲際半導體
|
31.06
|
11.09
|
24.94
|
20.44
|
00910
|
第一金太空衛星
|
42.58
|
10.89
|
24.83
|
50.26
|
006208
|
富邦台 50
|
146.85
|
10.66
|
23.51
|
29.36
|
台灣加權指數
|
27648.91
|
8.09
|
18.34
|
20.48
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.22
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
