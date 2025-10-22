AI巨頭瘋搶電 潔淨能源股華麗變身 一表看懂ETF漲勢前段班在漲什麼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 16:00

美國總統川普近來揚言將取消風電與太陽能「優惠待遇」，讓全球潔淨能源類股如坐針氈，但市場的反應卻逆勢往上，潔淨能源產業在三大核心動能的支撐下，相關龍頭企業股價更演出大逆襲，台灣 ETF 績效前十強的原型 ETF 中，也以潔淨能源主題的 ETF 表現最為突出，FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 以 15.96% 高居榜首，帶領能源股向前衝。

（圖: shutterstock)

數據顯示，資本市場對潔淨能源的長期價值依然看好。近半年來，美國固態氧化物燃料電池龍頭 Bloom Energy 股價飆漲 537.24%；太陽能系統解決方案供應商肖爾斯科技集團（Shoals Technologies Group）大漲 222.46%；太陽能追蹤系統大廠 NEXTracker 亦有 128.36% 的漲幅。這波從無人問津到市場追捧的逆轉，背後隱含著不可忽視的結構性利多。

首先，看似利空的美國政策，反而在短期內刺激了內需擴張。川普政府的《大而美法案》雖對長期需求造成部分衝擊，卻意外引發了一波「搶裝潮」，同時也促使美國本土供應鏈加速回流。法案中對「被禁止外國實體」的嚴格界定，讓依賴中國供應鏈的風險大增，許多美國大型項目方為規避風險，寧可選擇價格較高、技術相對落後的本土產品，從而鞏固了本土產業的根基。

其次，AI 時代的來臨，為潔淨能源開闢了全新的藍海市場。Bloom Energy 執行長在法說會指出，AI 資料中心的爆炸性需求，正將電力產業推向「AI 速度」的超級週期。傳統電網擴建耗時 5 至 7 年，而 Bloom Energy「即插即用、90 天內供電」的燃料電池方案，正好切中 AI 對快速供電的迫切需求。不僅甲骨文（Oracle）已下訂單，連亞馬遜（AWS）等雲端巨擘也透過電力公司展開合作，資產管理巨頭 Brookfield 更將豪擲 50 億美元投資其燃料電池技術，專攻資料中心市場。

最後，放眼全球，綠色轉型的步伐從未停歇。歐盟近期批准新的稅收激勵措施，並以「全球氣候與能源願景」戰略，將外交作為推動全球減碳的工具。澳洲政府更投入 227 億澳元推動「未來製造業與產業法案」，目標在十年內成為「再生能源超級大國」，計畫在 2030 年將再生能源滲透率提升至 82%。

由於以上三大動力的加持，這股綠色浪潮也席捲台灣資本市場。根據 CMoney 截至今 (22) 日的統計，在近期績效前十強的原型 ETF 中，潔淨能源主題的 ETF 表現最為突出。 FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 以 15.96% 高居榜首，遠勝同期台灣加權指數 8.09% 的漲幅。 中信電池及儲能 ETF (00902-TW) 漲幅 12.88%、富邦 ESG 綠色電力 ETF (00920-TW) 漲幅 12.44% 皆擠入前段班 ，顯示台灣投資人對於潔淨能源與穩定供電的題材依然熱情不減，追漲動能強勁。

表：近期績效前 10 原型 ETF

代號 股票代號 收盤價 (元) 近 1 個月漲幅 (%) 近 3 個月漲幅 (%) 今年以來漲幅 (%) 00899 FT 潔淨能源 19.84 15.96 27.51 44.61 00909 國泰數位支付服務 47.5 15.83 31.65 52.51 00893 國泰智能電動車 32.2 13.46 26.13 26.65 00735 國泰台韓科技 47.25 13.45 33.06 44.84 00902 中信電池及儲能 12.36 12.88 39.5 29.45 00920 富邦 ESG 綠色電力 17.54 12.44 26.83 35.47 0052 富邦科技 251.2 11.72 25.51 30.11 00911 兆豐洲際半導體 31.06 11.09 24.94 20.44 00910 第一金太空衛星 42.58 10.89 24.83 50.26 006208 富邦台 50 146.85 10.66 23.51 29.36 台灣加權指數 27648.91 8.09 18.34 20.48

資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.22