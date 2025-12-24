〈陸股盤後〉美國2027年中將對中國晶片徵新關稅 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周三（24 日）收盤走高，美國貿易代表辦公室（USTR）周二表示，將自 2027 年 6 月起對中國半導體產品加徵關稅，具體稅率至少提前一個月公布。
滬指周三收盤漲 0.53% 報 3,940.95 點，深成指漲 0.88% 報 13,486.42 點，創業板指漲 0.77% 報 3,229.58 點。
盤面上看，軍工、半導體、化纖類股走高，商業航天概念掀漲停潮。
據《路透社》報導，美國貿易代表辦公室周二表示，將自 2027 年 6 月起對中國半導體產品加徵關稅。
美方說已對中國半導體行業的情況進行一年的調查，這項調查由拜登政府發起，並由美國貿易代表辦公室主導。
美方表示：「中國針對半導體行業尋求主導地位的做法不合理，並且對美國商業造成了負擔或限制，因此美方可以採取相應行動。」
去年底在拜登即將離任之際，美國貿易代表辦公室啟動一項針對中國成熟製程晶片業的 301 調查，旨在檢查中國成熟製程半導體對美國經濟的影響。調查重點關注中國成熟製程晶片產業（28 奈米及以上），並審查成熟製程晶片應用於美國國防、汽車、醫療、航空航天、電信、電網等下游領域的具體情況。
美國貿易代表辦公室表示，在未來三到五年內中國預測將佔全球新增成熟節點半導體製造產能的一半左右，將在成熟半導體領域產生供應鏈依賴。
中國外交部發言人林劍周三對此表示，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己。
「我們敦促美方儘快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」林劍說。
