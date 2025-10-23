川普制裁俄最大油企！一次看懂中印決策、油價、俄烏和談三大影響

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-23 23:16

據《金融時報》周四 (23 日) 報導，美國制裁俄羅斯最大石油公司 Rosneft 和 Lukoil，是川普政府首次對莫斯科施加直接經濟代價。這兩家企業占俄羅斯原油出口約半數，主要買家中、印必須抉擇：保留進入美國資本市場的管道，或繼續買俄油。

美國制裁俄羅斯最大石油公司，中、印等主要買家須做出選擇。

川普稱這些制裁「力道強大」，並表示希望能盡快隨著戰爭問題解決而解除。但外界更好奇的是：這些制裁能否迫使俄羅斯重回談判桌？以及油價將因此上漲到多少？

誰是俄油最大買家？美方制裁如何運作？

俄羅斯每日出口約 500 萬桶原油，絕大部分銷往中、印兩國，前者約進口 220 萬桶、後者約 150 萬桶。2022 年底其他買家開始迴避俄油後，印度煉油廠搶購折價俄油，加工成汽油和柴油後以完整市場價格銷售，創造可觀利潤。

美國透過威脅對任何與受制裁實體往來的金融機構實施「次級制裁」，迫使俄油買家做出選擇：要美國資本市場，還是要俄油生意？對多數國際企業而言，失去美元融資管道和西方金融體系的風險太大。

若川普政府嚴格執行，美國制裁等同將這些企業列入黑名單。此次制裁目的是加劇先前 G7 價格上限已對俄羅斯造成的財務打擊。

買家如何因應

印度最大跨國企業之一、擁有全球最大煉油廠的 Reliance Industries 已表示將「重新調整」俄油策略。RBC Capital Markets 的 Helima Croft 表示，次級制裁「將迫使依賴美國資本市場的煉油廠尋求替代供應來源」。

最大問號是中國企業的行為。Rystad 的 Jorge León 表示，中國可能繼續購買俄油，但這不足以抵消印度預期的採購下降。

能否迫使俄羅斯走上談判桌？

根據俄羅斯財政部數據，石油和天然氣收入約占俄聯邦預算四分之一。財政部數據顯示，俄能源收入 2025 年前九個月已年減 20%。

但俄羅斯總統普丁已展現承受重大壓力的意願，他不太可能接受俄烏戰爭任何看似失敗的和解。卡內基俄羅斯歐亞中心的 Alexandra Prokopenko 表示，不要指望普丁會迅速達成協議，認為他的「目標遠超經濟邏輯」。

油價會漲到哪？

目前市場供應相對充足，近月來沙烏地阿拉伯領導 OPEC + 提高產量，10 月前三周油價暴跌 10%。

但制裁消息公布後，布蘭特原油已從本周初每桶 60 美元低點上漲 9%。Energy Aspects 創辦人 Amrita Sen 預期油價將突破每桶 70 美元，「如果中斷即使是暫時的超過每日 200 萬桶，價格將面臨上行壓力。」