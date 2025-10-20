鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-20 16:20

‌



日本銀行 (BOJ) 審議委員高田創周一 (20 日) 發表公開演說，重申現在是提高政策利率的「絕佳時機」，維持了其主張進一步升息的立場。

日本央行鷹派委員堅定呼籲升息：經濟已達通膨目標 現在是「絕佳時機」(圖:shutterstock)

高田創當日在日本西南部廣島對當地商界領袖發表演說，強調日本經濟正在抵禦美國關稅的衝擊，並認為日銀已大致實現了 2% 的通膨目標。

‌



高田創指出，在公司穩定提高物價和工資的背景下，日本物價有超預期上漲的風險。他表示，過去 3 年半以來，整體通膨率一直保持在 2% 或更高，且過去根深蒂固的物價穩定目標常態已經減弱。

此外，日銀的「短觀」企業景氣調查和分行經理人的調查結果均顯示，就業和收入條件正在改善，對消費形成支撐。

高田創的升息主張建基於對國內經濟韌性及外部環境的判斷。他認為美國經濟不太可能因為穩定的金融狀況和穩健的家庭資產負債表而遭受重大衰退。雖然美國聯準會已於 9 月降息，但他觀察到日元「沒有升值，反而貶值」，且美國關稅並未損害日本企業在設備和工資上的支出意願。同時，日美兩國的股票價格處於歷史高位，產生了有利的市場情緒，進一步支持了升息的必要性。

這並非高田創首次提出升息。在上個月的政策會議中，他與另一位委員田村直己投票反對將政策利率維持在 0.5% 不變。高田創當時曾提議將利率提高至 0.75%，但未獲成功。他的言論使他很有可能在即將到來的 10 月 29 日至 30 日政策會議上再次提出升息建議。