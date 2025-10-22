鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 08:50

‌



金價大跌是在「求救」！Fed前顧問示警系統性風險：流動性危機恐迫使Fed抗通膨轉向（圖：Shutterstock）

在此背景下，達拉斯聯準銀行前顧問 Danielle DiMartino Booth 發出嚴厲警告稱，系統性「流動性危機」已全面爆發，聯準會 (Fed) 恐將被迫中止抗通膨行動，而這一切並非源於勝利，而是金融體系本身正在崩解。

‌



Booth 曾為達拉斯聯準銀行主席提供政策建議，目前為宏觀經濟研究公司 QI Research 執行長，她長期批評 Fed 政策埋下深層隱患。

Booth 在接受《Kitco》新聞採訪時說：「系統正加速耗​​盡充足流動性，聯準會將不得不退居旁觀。」這一判斷直指 Fed 目前推行的「量化緊縮」政策，每月最多 950 億美元的國債與抵押貸款支持證券到期，持續從金融體系抽離流動性。

她的警告在市場中已現端倪，黃金周二遭遇五年來最劇烈單日跌幅之一，前一日剛觸及 4,380 美元歷史高點的金價一度暴跌逾 6%，回落至 4125 美元附近。

對此 Booth 表示，這並非市場對黃金的否定，而是「爭搶現金」引發的被迫拋售，與 2020 年 3 月疫情初期市場混亂如出一轍。「當收到追加保證金通知或急需現金時，投資人會優先拋售獲利最強、流動性最好的資產。」

危機核心指向規模超 1.7 兆美元的私人信貸市場。這個監管較傳統銀行業更鬆的領域，因長期近乎零利率背景下的寬鬆承銷標準累積了巨大風險。

Booth 分析指出，這與全球金融領袖近期擔憂形成共振。英國央行 (BoE) 總裁貝利將美國私人信貸爆雷與 2007 年次貸危機類比，Fed 與 IMF 亦在金融穩定報告中示警私人信貸不透明增長構成系統性隱患。

她進一步解釋：「若私人信貸頻繁爆雷，恰恰說明銀行在資金氾濫時未盡責調查、承銷標準鬆弛。」這與摩根大通執行長戴蒙此前「金融體系中發現蟑螂」的警告形成呼應，暗示風險可能滲透至消費貸款等更廣泛領域。

實體經濟疲軟的訊號同樣不容忽視。根據紐約聯準銀行數據，美國家庭債務已達 18.4 兆美元歷史新高，信用卡與汽車貸款拖欠率持續攀升，並超越新冠疫情前水準。

先鋒集團與安珀沃報告顯示，由於學生貸款恢復償還等因素，401(k) 困難提款率處於兩年高點。

Booth 認為，實體經濟壓力遠大於亞特蘭大聯準銀行 4% 的第三季 GDPNow 預測值所顯示的水平。

至於危機何時從「隱藏」走向「顯性」，Booth 給出關鍵指標—抵押貸款債券 (CLO) 市場。這類打包企業槓桿貸款的複雜工具中，低評級層級已顯現承壓跡象。

Booth 總結說道，「若最高評級 CLO 利差開始擴大，就意味著私人領域的信貸事件正滲入公共領域」，並指這將引發市場高度警惕，標誌著投資者對違約的恐懼加劇與信心崩塌。