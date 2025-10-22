金價大跌是在「求救」！Fed前顧問示警系統性風險：流動性危機恐迫使Fed抗通膨轉向
鉅亨網編譯陳韋廷
金融市場周二 (21 日) 呈現矛盾景象，道瓊工業平均指數(DJI) 受通用、可口可樂等企業亮眼財報助漲至歷史新高，標普 500 指數逼近歷史高點，但固定收益市場與大宗商品領域同日卻瀰漫緊張情緒。
在此背景下，達拉斯聯準銀行前顧問 Danielle DiMartino Booth 發出嚴厲警告稱，系統性「流動性危機」已全面爆發，聯準會 (Fed) 恐將被迫中止抗通膨行動，而這一切並非源於勝利，而是金融體系本身正在崩解。
Booth 曾為達拉斯聯準銀行主席提供政策建議，目前為宏觀經濟研究公司 QI Research 執行長，她長期批評 Fed 政策埋下深層隱患。
Booth 在接受《Kitco》新聞採訪時說：「系統正加速耗盡充足流動性，聯準會將不得不退居旁觀。」這一判斷直指 Fed 目前推行的「量化緊縮」政策，每月最多 950 億美元的國債與抵押貸款支持證券到期，持續從金融體系抽離流動性。
她的警告在市場中已現端倪，黃金周二遭遇五年來最劇烈單日跌幅之一，前一日剛觸及 4,380 美元歷史高點的金價一度暴跌逾 6%，回落至 4125 美元附近。
對此 Booth 表示，這並非市場對黃金的否定，而是「爭搶現金」引發的被迫拋售，與 2020 年 3 月疫情初期市場混亂如出一轍。「當收到追加保證金通知或急需現金時，投資人會優先拋售獲利最強、流動性最好的資產。」
她指出，黃金此般表現絕非健康訊號，「沒人希望看到它像迷因股一樣波動」。
危機核心指向規模超 1.7 兆美元的私人信貸市場。這個監管較傳統銀行業更鬆的領域，因長期近乎零利率背景下的寬鬆承銷標準累積了巨大風險。
Booth 分析指出，這與全球金融領袖近期擔憂形成共振。英國央行 (BoE) 總裁貝利將美國私人信貸爆雷與 2007 年次貸危機類比，Fed 與 IMF 亦在金融穩定報告中示警私人信貸不透明增長構成系統性隱患。
她進一步解釋：「若私人信貸頻繁爆雷，恰恰說明銀行在資金氾濫時未盡責調查、承銷標準鬆弛。」這與摩根大通執行長戴蒙此前「金融體系中發現蟑螂」的警告形成呼應，暗示風險可能滲透至消費貸款等更廣泛領域。
實體經濟疲軟的訊號同樣不容忽視。根據紐約聯準銀行數據，美國家庭債務已達 18.4 兆美元歷史新高，信用卡與汽車貸款拖欠率持續攀升，並超越新冠疫情前水準。
先鋒集團與安珀沃報告顯示，由於學生貸款恢復償還等因素，401(k) 困難提款率處於兩年高點。
Booth 認為，實體經濟壓力遠大於亞特蘭大聯準銀行 4% 的第三季 GDPNow 預測值所顯示的水平。
至於危機何時從「隱藏」走向「顯性」，Booth 給出關鍵指標—抵押貸款債券 (CLO) 市場。這類打包企業槓桿貸款的複雜工具中，低評級層級已顯現承壓跡象。
Booth 總結說道，「若最高評級 CLO 利差開始擴大，就意味著私人領域的信貸事件正滲入公共領域」，並指這將引發市場高度警惕，標誌著投資者對違約的恐懼加劇與信心崩塌。
從流動性枯竭到私人信貸隱患，從家庭債務攀升到 CLO 市場異動，Booth 描繪了一幅金融體系脆弱性加劇的圖景。她的警告不僅指向短期市場波動，更揭示了 Fed 在抑制通膨與維繫金融穩定之間的艱難平衡正面臨根本性挑戰。
