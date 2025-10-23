鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 15:20

AI 應用領域再傳重磅融資消息，中國 AI 應用公司 LiblibAI 近日宣布完成 1.3 億美元 B 輪融資，創下今年來國內 AI 應用領域單筆最大融資紀錄。本輪融資由紅杉中國、CMC 資本及一家策略投資方聯合領投，老股東順為資本、源碼資本、明勢創投、渶策資本均超額增持，遠識資本則繼續擔任獨家財務顧問。

中國AI應用領域最大單筆融資問世！成立快兩年的LiblibAI完成1.3億美元B輪融資（圖：Shutterstock）

成立於 2023 年的 LiblibAI，是 AI 應用創業潮中典型的「大浪淘沙」倖存者，創辦人陳冕曾在大廠累積深厚技術經驗，公司成立初期便經歷產業劇烈震盪。2023 年，AI 技術與資本市場雙波動，Liblib 在快速累積用戶後一度面臨生存危機，但憑藉產品設計創新與成長策略，最終成長為月活躍用戶數 400 萬、總用戶 2500 萬的 AI 應用平台。

從定位來看，LiblibAI 最初以「AI 繪畫領域的 GitHub」切入，為開發者和創作者提供模型分享與下載服務。隨著迭代，功能逐步擴展為集模型庫、雲端工具與創作者社群於一體的綜合平台。

LiblibAI 收錄數萬款 AI 模型，透過演算法與人工營運篩選排行，用戶可直接調用雲端算力完成文生圖、圖生圖等操作，無需本地配置顯示卡，平台還提供推薦提示詞與參數，降低使用門檻。

更重要的是，LiblibAI「模型 - 創作 - 分享」機制形成內容生產循環，用戶生成作品可展示，他人能查看參數並二次創作，社區生態持續繁榮。

LiblibAI 本月發布的 2.0 版本標該公司從「聚合工具」升級為「AI 專業創作工作室」，並新增影片產生功能，支援多模型生成與專業級特效模板，涵蓋從靈感到成片的完整流程，商業化空間大幅拓寬。目前，LiblibAI 的產品矩陣已從影像延伸至視訊領域。

回溯發展路徑，LiblibAI 的選擇極具代表性。2023 年天使輪融資時，AIGC 概念剛從技術圈走向大眾，Stable Diffusion 開源生態興起，Liblib 未選擇與主要公司硬剛基礎模型，而是聚焦應用層，深耕「社區生態 + 工作流整合」，避開技術正面競爭。

去年，LiblibAI 用一年時間完成 PMF(產品市場匹配) 驗證，從工具集發展為具備網絡效應的平台雛形，透過連接上下游構建商業循環「創作者分享玩法、用戶生成內容、企業為穩定服務付費」。

在商業模式上，LiblibAI 已探索出清晰路徑，2.0 版本保留 WebUI 與 ComfyUI 滿足舊用戶習慣，同時推出極簡產生器降低新用戶門檻，相容於開源與閉源模型，並加入專業視覺特效功能。獲利模式則採用訂閱制 + 按需付費混合制。一般用戶免費使用基礎功能，專業用戶訂閱獲取高算力與高級功能，企業客戶為 API 及客製化服務付費，收入來源明確。

值得注意的是，LiblibAI 此輪融資折射出 AI 投資邏輯的轉變。過去兩年，大模型領域因技術敘事支撐高估值，常出現「200 億估值、年收入不足 10 億」的倒掛現象，但去年下半年起，投資人更關注付費用戶規模、單位經濟模型、留存率等商業指標。

LiblibAI 憑藉早期對商業化的重視，從補貼獲客到打磨產品，成為這一邏輯下的典型案例。正如創始人陳冕所言，Liblib 的「戰鬥」從不是單純拼技術，而是如何在模型進步吞噬應用空間的挑戰中，找到可持續的成長路徑。