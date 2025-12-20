鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-20 10:36

路透引述知情人士說法報導，人工智慧 (AI) 晶片製造商、輝達 (NVDA-US) 挑戰者 Cerebras 最快下周申請首次公開發行(IPO)，目標在 2026 年第 2 季掛牌上市。

輝達挑戰者Cerebras重啟IPO 目標2026年Q2掛牌上市 (圖:Shutterstock)

這家開發高效能 AI 處理器的公司，最初於 2024 年向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 相關文件，但之後推遲計畫，最終在今年 10 月取消計畫。

當時也是 Cerebras 剛募集到超過 10 億美元，根據該輪募資，Cerebras 的估值為 80 億美元。

路透先前報導，當時的延遲是因為，總部位於阿拉伯聯合大公國的科技集團 G42 曾對 Cerebras 進行少數股權，引來美國政府進行國家安全審查，擔心中東公司可能向中國提供先進的美國 AI 技術。

G42 曾是 Cerebras 的投資人之一，也是其最大客戶之一。路透曾報導，G42 的投資曾是 CFIUS 審查過程的一個棘手問題，也導致 Cerebras 先前延後 IPO。

Cerebras 今年稍早宣布，已獲得美國外國投資委員會 (CFIUS) 的批准。此外，一位消息人士表示，在新的文件中，G42 已不再列為 Cerebras 的投資人，但原因尚不明。

Cerebras 總部位於加州 Sunnyvale，以晶圓級引擎 (wafer-scale engine) 聞名，這種產品旨在加速大型 AI 模型的訓練與推理，與輝達及其他 AI 晶片製造商的產品競爭。

Dealogic 數據顯示，儘管川普關稅和美國史上最長政府關門引發市場波動，但美國 IPO 市場仍持續進行，今年不含特殊目的收購公司 (SPAC) 的傳統上市共籌資 461.5 億美元，為 2021 年以來最高，與去年相比成長超過 21%。