AI專利爆量 大廠搶卡位！台灣躍居全球第9 AI國家隊由「這家」本土奪冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-23 13:13

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，專利技術布局成為各國競逐 AI 核心技術、鞏固產業優勢的關鍵戰場。經濟部智慧財產局局長廖承威今（23）日年公布近年 AI 專利申請趨勢分析，顯示台灣在全球 AI 專利版圖中的重要地位日益提升，在全球 AI 專利整體技術申請數量排名中位居第 9 名，在「機器學習」與「機器視覺」兩大熱區表現亮眼，申請企業以鴻海 (2317-TW) 居冠，工研院、中華電信、資策會、英業達等 5 家公司或法人亦擠進前十名。

經濟部智慧財產局局長廖承威(右）。（圖：智慧局提供）

根據智慧局調查，全球 AI 整體技術專利申請量近十年呈爆發式成長，2020 年已突破 3 萬件。分項技術中，機器學習（Machine learning）和機器視覺（Vision）成為各國布局熱區。台灣的申請趨勢與全球一致，自 2017 年起持續大幅成長，2021 年相較 2014 年已成長接近 9 倍，且同樣以機器學習、機器視覺申請案占比最多，合計超過半數，顯示台灣研發方向精準鎖定 AI 核心技術。

廖承威指出，在全球 AI 專利整體技術申請數量排名中，台灣位居第 9 名，機器學習及機器視覺分項技術亦分別排名第 8、第 9 名，證明台灣在全球 AI 專利布局上已是不可或缺的要角。

廖承威分析，在國家隊的專利技術參與者方面，全球 AI 專利申請龍頭為美國 IBM，中國大陸與美國則以多家公司入榜前十大，顯示兩國高度的整體競爭力。至於我國，AI 專利整體技術申請龍頭則由鴻海拔得頭籌，與工研院、中華電信、資策會、英業達等 5 家公司或法人共同位居前十名，凸顯台灣企業與研究機構對 AI 技術的巨大投入。

值得注意的是，在偏重硬體功能的機器視覺領域，鴻海同樣位居我國申請人首位，結合工研院、中華電信、交通大學、資策會的投入，顯示機器視覺是我國未來產業發展的重點。此外，在機器學習分項，工研院、中華電信和鴻海的積極研發成果也日益彰顯。

台灣在 AI 專利布局上的成就，仰賴於其獨特的產業優勢。我國擁有世界領先的半導體製造能力，以及優質的系統整合服務能力，在全球 AI 供應鏈中扮演關鍵的硬體與整合角色。輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳的演講中，合作夥伴名單涵蓋了台灣的半導體製造、系統組裝、封測等領域廠商，正是台灣在全球 AI 生態系統關鍵地位的最佳證明。