【ETF觀察】美國公債反彈倒數？00768B長天期債券ETF能搶先布局嗎？
一、降息預期升溫，長債再度成焦點
隨著美聯準會結束升息循環、全球市場對降息預期升溫，資金正悄悄回流債券市場。歷史經驗顯示，在升息終點過後的兩年內，美債 20 年期指數平均漲幅介於 19% 到 35%，資本利得效應驚人。對想鎖定高利率時代尾聲的投資人來說，美國公債再次成為關注焦點。
二、00768B 殖利率 4.7%，長債 ETF 魅力升溫
復華 20 年美債 ETF（00768B）追蹤「彭博 20 年期以上美國公債總報酬指數」，近 98% 配置在 AA 級以上的美國政府公債，具備高信用與高流動性。現階段平均到期殖利率約 4.7%，在利率高檔區間顯得相對吸引。自 2025 年起更改為「季配息」機制，讓長期投資人能穩定領息、兼顧資本利得機會。
此外，00768B 買賣皆享免徵證交稅優惠，相較股票交易稅率 0.3%，節稅效果明顯，投資效率更高。
三、降息行情能否引爆？長債攻守兩難
長天期債的特性是「利率越動、價格越敏感」。若未來聯準會進入降息週期，長債漲幅往往領先市場；但若利率再度反彈，價格波動也不容小覷。投資人該如何在高利率尾聲掌握進場時機、兼顧收益與風險？…>> 立即前往豐雲學堂看更多
