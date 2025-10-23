search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

【ETF觀察】美國公債反彈倒數？00768B長天期債券ETF能搶先布局嗎？

鉅亨研報


一、降息預期升溫，長債再度成焦點

cover image of news article
【ETF觀察】美國公債反彈倒數？00768B長天期債券ETF能搶先布局嗎？ (圖:shutterstock)

隨著美聯準會結束升息循環、全球市場對降息預期升溫，資金正悄悄回流債券市場。歷史經驗顯示，在升息終點過後的兩年內，美債 20 年期指數平均漲幅介於 19% 到 35%，資本利得效應驚人。對想鎖定高利率時代尾聲的投資人來說，美國公債再次成為關注焦點。


限時活動 新戶輸入「sino100」送 100 元投資金！

還沒開戶嗎？現在只要在永豐金證券開戶成功，就能領到 NT$100 股票禮品卡

立即開戶 限量 5,000 組，送完為止！

已經開完戶了嗎？看這篇教你怎麼兌換：

輸入「sino100」送 100 元投資金！活動辦法、如何領取一次看

二、00768B 殖利率 4.7%，長債 ETF 魅力升溫

復華 20 年美債 ETF（00768B）追蹤「彭博 20 年期以上美國公債總報酬指數」，近 98% 配置在 AA 級以上的美國政府公債，具備高信用與高流動性。現階段平均到期殖利率約 4.7%，在利率高檔區間顯得相對吸引。自 2025 年起更改為「季配息」機制，讓長期投資人能穩定領息、兼顧資本利得機會。

此外，00768B 買賣皆享免徵證交稅優惠，相較股票交易稅率 0.3%，節稅效果明顯，投資效率更高。

三、降息行情能否引爆？長債攻守兩難

長天期債的特性是「利率越動、價格越敏感」。若未來聯準會進入降息週期，長債漲幅往往領先市場；但若利率再度反彈，價格波動也不容小覷。投資人該如何在高利率尾聲掌握進場時機、兼顧收益與風險？…>> 立即前往豐雲學堂看更多

【延伸閱讀】

1. 每週選股指南：每週一堂《操盤必修課》| 課程懶人包 Shorts | 教官每日盤勢觀點 | 完整課程資源

2. 首期 0 元免費體驗！ 看懂市場趨勢＋鎖定潛力股都在【豐學 PRIME 2.0

3. \ 超值組合 / 主力潛力股 + 市場關鍵訊號都在【豐學 PRIME 2.0】平均一天不用塊錢！

4. 台灣主動式 ETF 有哪些？00980A、00981A、00982A...7 檔 ETF 配息、成分股、特色一次整理｜股市話題

文章標籤

永豐金證券趨勢分析ETF美國公債降息

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty