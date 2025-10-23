鉅亨網編譯段智恆 2025-10-23 02:10

沃爾瑪應對簽證新規 暫停H-1B招聘計畫(圖：REUTERS/TPG)

根據知情人士透露，沃爾瑪的暫停政策是因應美國總統川普 9 月宣布的簽證費用大幅上調方案。新規要求企業為每份 H-1B 簽證申請支付 10 萬美元費用，遠高於過去的標準，白宮聲稱此舉旨在「保護美國本土勞工，並防止簽證制度被濫用」。

沃爾瑪發言人表示，公司「致力於招募與培育最優秀的人才，以服務顧客，同時審慎評估 H-1B 相關聘用策略」。知情人士指出，部分例外情況仍可能獲准，但整體招聘將暫緩。

H-1B 簽證制度於 1990 年由美國國會設立，允許企業在找不到合適美國本地人才時，臨時聘用具備專業技能的外籍員工，特別是在科學、科技、工程與數學 (STEM) 領域。根據美國公民與移民服務局 (USCIS) 資料，該簽證每年配額為 6.5 萬份，另有 2 萬份保留給在美取得碩博士學位的外籍人士，若申請超額則以抽籤方式分配。

川普政府的新規明確意圖在於提高企業雇用外籍人才的成本，以鼓勵公司將投資與職缺留在美國本土。此政策與川普「保護美國就業」的總體戰略一致，與其在貿易政策與產業補貼中的「美國優先」方針相呼應。

根據政府數據，截至今年 6 月底，沃爾瑪擁有約 2,390 名 H-1B 簽證員工，為全美第九大簽證聘用企業；微軟 (MSFT-US) 以 5,189 名員工居冠，其次為社群媒體母公司 Meta(META-US)。

儘管沃爾瑪全美擁有約 160 萬名員工，但 H-1B 簽證人才多集中於公司位於阿肯色州本頓維爾 (Bentonville) 總部與舊金山灣區的技術及企業部門，僅占整體極小比例。

不過，這項政策在商界引起反彈。美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 本月稍早已向政府提告，質疑新費用「過高且不合理」。商會政策長 Neil Bradley 在聲明中表示：「新費用將使美國企業——特別是新創、中小企業——難以使用 H-1B 制度。這個制度原本是為了讓企業能取得全球人才、促進美國本地成長，如今卻可能被阻斷。」