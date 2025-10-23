鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-23 04:30

空中巴士周三（22 日）宣布在中國天津正式啟用第二條 A320 系列飛機總裝線，象徵在中國的布局再度升級，這是自 2023 年 4 月簽署擴建協議以來的重要成果，也恰逢空中巴士與中國民航合作 40 周年。

空中巴士天津再擴產能，第二條A320總裝線啟用。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》報導，該新線預計將在 2026 年初全面投入營運，目前首架飛機總裝準備工作正在進行。隨著新設施加入，空中巴士將在天津形成「雙線並行」格局，進一步提升貼近中國和亞太客戶的交付能力。

「天津新線的加入，將為我們實現到 2027 年 A320 系列月產能提升至 75 架的全球目標提供關鍵支撐。」空中巴士執行長傅里表示。

「我們熱烈歡迎天津第二條生產線加入我們的全球生產體系，為我們提供必要的靈活性和產能」。

隨著這條新生產線加入，空中巴士將在全球範圍內建成由 10 條總裝線組成的生產網絡，其中 4 條位於德國漢堡、2 條位於法國圖盧茲、2 條位於美國莫比爾、2 條位於中國天津。

作為空中巴士全球第 10 條總裝線，該設施採用最新數位化與可持續工藝標準，包括使用再生能源和地熱系統。這也反映出空中巴士在全球範圍內推進綠色航空製造的戰略方向。