中國擴大管制鋰電池出口 立凱-KY看好將受惠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-22 18:32

立凱 - KY(5227-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理朱瑞陽指出，中國商務部在本月上旬進一步擴大對鋰電池與人造石墨負極材料等產品實施出口管制，而中國在磷酸鐵鋰具主宰地位，立凱 - KY 為少數非中國且具備磷酸鐵鋰專利與技術的公司，可望直接受惠。

立凱-KY總經理朱瑞陽。(業者提供)

朱瑞陽說，中國商務部在今年 7 月 15 日即針對鋰電池材料相關技術進行《禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，尤其針對高壓實密度的磷酸鐵鋰 (LFP) 製備技術的進行管控，而 10 月 9 日進一步對鋰電池、正極材料與相關設備進行出口管制。

朱瑞陽說，中國磷酸鐵鋰的產能龐大，達 400 萬噸，而台灣僅有 2 千噸，凸顯雙方差距，隨著中國主宰鋰電池供應鏈，其他非中國國家也開始考量建立鋰電池供應鏈，目前歐洲、澳洲都有授權合作案在洽談，中東與土耳其也在接觸中，顯現公司過去數年在全球佈局的方向正確。