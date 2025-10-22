鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 20:33

‌



中央銀行今 (22) 日公布 9 月五大銀行新承作房貸金額為 505.04 億元，較 8 月減少 111.54 億元，創下 2 年 5 個月以來的新低，房貸利率同步降至 2.294%，顯見央行信用管制措施持續發揮效果，房市熱度明顯降溫。

房市降溫 五大銀行新承作房貸創2年5個月新低 利率降至2.294%。(圖:shutterstock)

央行統計顯示，9 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承作放款加權平均利率為 2.12%，較 8 月的 2.196% 下滑 0.076 個百分點，若扣除國庫借款，利率為 2.155%。除消費性貸款外，其餘貸款利率均下滑。

‌



央行經研處副處長葉盛指出，房貸減少主要反映交易量下滑，9 月六都建物買賣移轉棟數 16075 棟，月減 3.53%、年減 29.55%，前 9 月累計年減 27.85%，其中新北市年減 38.32% 最明顯，高雄、台南分別年減 35.2%、32.38%。

五大銀行新承作房貸利率微幅降至 2.294%，葉盛說明，雖然 9 月房貸金額減少，但新青安房貸的金額為 222 億元，占比來到 43.96%，創下新高，而新青安貸款利率比一般購屋貸款來得低，進而拉低整體房貸利率。

根據央行報告顯示，全體銀行不動產貸款集中度自去年高點 37.61% 降至今年 8 月底的 36.71%。央行表示，信用管制成效漸現，房市交易降溫、看漲預期下滑，房價漲幅趨緩。