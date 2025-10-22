永豐金榮獲「國家品牌玉山獎」15項肯定

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 15:58

永豐金控旗下子公司創新金融服務成果斐然，包括銀行、證券、期貨、投顧及投信昨（21）日榮獲第22屆「國家品牌玉山獎」共15項大獎肯定。(圖/永豐金控提供)

永豐金控旗下子公司在創新金融服務方面表現卓越，昨 (21) 日於第 22 屆「國家品牌玉山獎」中獲頒 15 項大獎。永豐金控表示，此次獲獎涵蓋企業經營、人才培育、防詐守護民眾資產、多元信託帳戶、數位金融服務、風險控管及永續金融服務等多個面向，並榮獲「傑出企業」、「最佳產品」及「最佳人氣品牌」等多項殊榮，備受肯定。

證券、期貨 獲頒傑出企業獎肯定

永豐金證券及永豐期貨再度雙雙榮獲「傑出企業」。永豐金證券表示，連續六年榮獲「傑出企業」殊榮，今 (2025) 年 1 月全新登場的「豐股務」，網站累積超過百萬次瀏覽量，突破傳統臨櫃流程，提供線上更改股利帳號、查詢未領股利等創新功能，與結合影音、電子報與互動節目打造完整學習生態圈的「豐雲學堂－操盤必修課」，雙雙同獲「最佳產品」獎項；另外，「AI 幫你顧：豐搜」則獲得「最佳人氣品牌」。

永豐期貨除連續四年獲「傑出企業」殊榮外，今年展現推動數位金融長期決心與成果，以「豐全球閃電下單 APP」拿下「最佳人氣品牌」。永豐期貨指出，「豐全球閃電下單 APP」，以「獨創、多樣、穩定、便捷」四大特色打造差異化優勢，滿足投資人多元交易需求，並以卓越的使用體驗與穩定效能深受市場肯定。

銀行創新 防詐先豐最佳人氣首獎

永豐銀行推出創新多元化產品、服務，包括「豐收款」線上金流代收、「行為風險智能應用平台－以數據翻轉傳統行為風險管理」、「豐信託執事平台」信託服務體驗、「理專 Copilot」結合 GAI（生成式人工智慧）提供客戶專屬理財服務及「玩咖優惠平台」攜手企業與消費者共建 B2C2B 生態圈等均獲高度肯定，同獲「最佳產品」。

銀行「防詐先豐 守護資產安全」及「人才永續 2.0～Empower Your Future at SinoPac」獲得「最佳人氣品牌」肯定，前者更獲全國首獎肯定。永豐銀行表示，致力打造全方位反詐體系，透過戰略規劃、監控機制與宣導推廣三大面向，從商品往來、服務申請、金流交易到後續控管的「客戶旅程」視角，全面檢視潛在詐騙風險並制定防護機制，去 (2024) 年分行臨櫃成功攔阻逾 502 起、累積阻詐總金額近新臺幣 3.1 億元。

投信投顧永續金融 同獲最佳產品

永豐投信以「ESG 基金實踐永續金融」獲「最佳產品」，永豐投信表示，長期秉持「投資即責任」的核心理念，積極導入國際永續評鑑標準，引導投資人將資金投入具長期價值與正向影響力的企業，實現財務報酬與社會效益兼具的目標。此次獲獎，象徵永豐投信在永續金融的努力獲社會高度認同。

以「永續金融 total Solution」拿下「最佳產品」的永豐投顧指出，結合首創結合 SASB 及在地需求「SinoPac + 企業永續評鑑系統」，並於 2024 年在集保 IR 平台上架；協助投融資機構的「PCAF 財務碳排計算器」；客製化的議合服務，積極扮演機構法人及企業在永續議題的關鍵連結；股東會投票自動化服務等四項服務，相較傳統作業至少節省 80% 以上時間，以獨創業界四個第一、贏得肯定。

第 22 屆「國家品牌玉山獎」永豐金控旗下子公司獲獎一覽表

獎項 獲獎專案 傑出企業 永豐金證券、永豐期貨 最佳 產品 永豐銀行：豐收款、行為風險智能應用平台、玩咖優惠平台、理專 Copilot、豐信託執事平台 永豐金證券：豐股務、豐雲學堂 - 操盤必修課 永豐投顧：永續金融 Total Solution 永豐投信：ESG 基金實踐永續金融 最佳 人氣品牌 永豐銀行：人才永續 2.0～Empower Your Future at SinoPac、防詐先豐 守護資產安全（全國首獎） 永豐金證券：AI 幫你顧：豐搜 永豐期貨：豐全球閃電下單 APP