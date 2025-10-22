鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-22 17:35

新光人壽今 (22) 日下午召開臨時董事會，決議授權董事長與台北市政府處理合意解除地上權契約，以利 NVIDIA(輝達) 使用北士科 T17、T18 土地興建海外總部。新壽董事長魏寶生會後率高階主管出席記者會，並做出五點聲明。

新光人壽董事會授權合意解除T17、T18地上權契約 五點聲明一次看。(鉅亨網記者陳于晴攝)

魏寶生表示，關於 T17、T18 與北市府合意終止地上權契約一案，他強調，「我們是受到金管會高度監理的金融業，公司治理是非常嚴肅的課題。」過去一年與台北市政府、輝達溝通很多，必須秉持公司治理原則來進行，也不斷向董事會更新進度，包括可能的背信疑慮，董事有給予支持，無論外界有多少批評、不滿，我們都要以公司治理為前提，盡到善良管理人義務。

一、主動化解僵局，以國家公益為先

新壽今天董事會決議，為化解北市府與輝達公司針對《北士科 T17 T18 》土地開發案之僵局，並考量輝達公司來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，本公司本於維護國家最大公益之考量，決議授權董事長，在北市府同意返還本公司已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，俾利輝達公司進駐。

二、地上權之取得及開發進度依法合規

針對《北士科 T17 T18 》土地，本公司係依公開透明之合法程序參與投標並於 110 年 11 月 12 日與台北市政府簽訂契約而取得地上權，旋即依據開發計畫執行各項興築事宜。 113 年 7 月 3 1 日本公司調整開發計畫，並於 114 年 7 月 30 日完成都市設計變更審查程序，而於 114 年 10 月 9 日領得變更設計後之雜項執照，準備連續壁施工之前置作業。本公司預計年底可領得變更設計之建造執照，並進行建物主體施工，一切作業及時程皆遵循法令及地上權契約辦理，北市府完全理解各項進度及內容。部份輿論指稱前述土地仍為荒地而未開發云云，自係昧於事實所致之誤解。

三、堅守原則：不向納稅人請求未來損失之補償

本案最關鍵之爭議，在於外界擔憂的「圖利」與「補償」問題，特此鄭重澄清。

1. 從未要求北市府補償未來損失： 本公司 雖已投入鉅額成本且預期未來獲利，但自始至終，本公司從未考慮、亦從未同意向北市府請求任何未來損失之補償。

2. 商業機制並非「圖利」： 本公司基於支持國家產業發展，於 114 年 5 月與輝達簽署備忘錄。原規劃係由輝達公司承接地上權契約，並依商業慣例支付本公司已支出成本及合理損失，此為兩家企業間之商業條件，毋須北市府負擔。

3. 北市府要求提報金額： 北市府在否決前述方案後，反覆要求本公司提報解除契約之補償金額，以便送市議會審議。然本公司基於「不應由納稅人補償」之初衷，從未同意、亦未曾提出請求。

四、本公司已盡力配 合，惟三方各有立場，共識難以達成

本公司對《北士科 T17 T18 》土地擁有地上權，自行開發將可為公司及股東創造重大利益，因而從未有對外出售或轉讓之意。而輝達公司於 114 年 4 月間主動與本公司接觸，希望本公司移轉《北士科 T17 T18 》地上權，惜未獲北市府同意，但本公司始終致力尋求三方共贏之方案。

僵局之形成，在於各方立場與限制不同：輝達公司堅持須自行興建總部；然北市府囿於現行契約及避免圖利之法規框架，主張建物須興建完成後始得移轉，亦拒絕輝達公司共同參與地上物之興建。

本公司雖同意配合北市府要求，提出完工後再移轉等 變通方案，惜未獲輝達同意，致使三方無法達成共識，與輝達之備忘錄亦因時限到期而失效，很遺憾輝達公司無意展延。本公司則於 114 年 10 月 12 日第二次函請北市府啟動地上權契約規定之協調機制，共尋輝達公司進駐本案基地之最佳解決方案，惟未獲北市府同意。

