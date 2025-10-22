東元參與電子與AIoT展 多元應用助力產業加速低碳轉型

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 15:35

東元 (1504-TW) 今 (22) 日參展 2025 台北國際電子產業科技暨人工智慧物聯網展，以「東元智慧動力 x 能源，驅動永續智能未來」為主軸，並展示多元應用產品，顯現東元在智慧製造與永續能源領域技術與創新結果，助力產業加速邁向低碳轉型。

東元董事長利明献(左)、技術長饒達仁(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

東元此次展出包括油冷扁線 EV 動力系統、無人載具動力系統、機器人關節模組、專為半導體廠區物料搬運設計的直流伺服系統，以及應用在冷卻水塔的高效率低速直驅系統等。

‌



東元旗下電動巴士在台灣市占 8 成，去年併購易唯科電機取得扁線馬達先進技術後，10 月初進軍歐洲電巴市場，此次參展也首度亮相第三代扁線油冷馬達。同時，也展示無人載具動力系統，主要應用於農用、商用及巡檢。

東元推出機器人「髖關節」以及用於四足機器人的「旋轉關節」。東元指出，未來將持續結盟感測器、減速機與核心晶片等相關供應商，打造可應用在人形機器人的六大關節模組，包括肩、膝、腕等關鍵部位，為機器人整機廠商提供高規格的旋轉關節模組服務。

直流伺服系統方面，東元表示，該系統專為半導體廠區與智慧物流贏用設計，提供高速、穩定的驅動解決方案，有效提升物料搬運效率與空間利用率。

東元今年推出 ESCO 深度能源服務解決方案，針對高排放高耗能企業、醫院、學校、旅館及大型購物中心等場域，提供一站式完整的能源技術服務。此次展出 AI 高科技碳排查平台、能滿足製造業與服務業減碳需求的 AI 智慧全溫域節能解決方案，以及應用在大型冷卻水塔的高效率低速直驅系統。