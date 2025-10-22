彰銀攬11項國家玉山獎 董座胡光華榮膺「傑出企業領導人」、ESG數據金融平台奪首獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 19:42

彰化銀行於第22屆國家品牌玉山獎共獲11座大獎，右5為董事長胡光華，左4為總經理簡志光。(圖：彰銀提供)

彰化銀行 (2801-TW) 今年適逢 120 周年，秉持「熱忱、效率、創新」理念，長期致力於提升治理效能、深化數位轉型與實踐永續金融，第 22 屆國家品牌玉山獎中榮獲共計 10 座大獎，包括「傑出企業領導人」、「最佳人氣品牌類」及 8 項「最佳產品類」獎項，其中「ESG 數據整合供應鏈金融平台」更以推動企業融資流程數位化，強化產業韌性與永續競爭力，另獲得首獎殊榮，充分展現彰銀品牌兼具創新實力與永續價值的企業典範地位。

彰化銀行董事長胡光華自加入彰銀以來，積極推動「SMART」營運策略，帶領團隊締造獲利新高。胡光華表示，彰銀百廿傳承的穩健與誠信，持續以創新與永續的精神前行，此次獲頒多項殊榮，顯示社會各界對彰銀品牌長期深耕客戶、永續發展與金融創新的高度信任與肯定。面對數位金融浪潮與永續轉型的雙重挑戰，彰銀將持續導入人工智慧與新興科技，推動行動金融、智能客服、金融友善與永續金融等創新服務，展現兼具科技實力與人文關懷的金融品牌價值。

本次榮獲多項「最佳產品類」獎項，彰顯彰銀在數位金融與永續金融雙軌並進的創新成果。在數位金融領域，彰銀以「ChaiBo APP 從『心』開始」打造以客戶體驗為核心的行動金融服務，整合理財、支付與智能推薦功能，持續強化客戶數位互動體驗，展現以科技貼近生活的用心。

在永續金融面向，彰銀以「彰銀綠建築－永續好生活」及「北投海砂屋自辦都更全方位服務」積極推動綠色融資及都市更新，助力低碳城市建設，持續發揮金融力量支持社會發展；而榮獲「最佳人氣品牌類」的「多元共融服務—餐飲小店智慧轉型」，則以數位工具與貸款支持，陪伴小微店家提升營運韌性，實踐普惠金融與綠色共榮的品牌精神。