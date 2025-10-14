北士科案現轉機？輝達願承擔補償金 新壽：待內部評估後函復北市府
鉅亨網記者陳于晴 台北
輝達進駐北士科案卡關，北市府今 (13) 日已發函給新光人壽，希望對方提出具體合意解約條件與金額，台北市副市長李四川透露，輝達有意願概括承受補償金額，希望三方坐下來談；台新新光金控 (2887-TW) 晚間發布重訊公告，子公司新壽接獲北市府來函，請新壽同意合意終止北士科地上權契約，並提出具體條件的說明，待完成內部評估後函復，但仍主張啟動協調委員會之協調機制。
新光人壽 10 月 13 日接獲台北市政來函，請新光人壽同意依北士科 T17、T18 地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。
鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達進駐北士科尚有不同看法，為解決雙方就圖利或背信與否之擔憂，新壽仍將籲請北市府依地上權契約之約定，就地上權移轉方案以及其他北市府所建議之方案，啟動協調委員會之協調機制，共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。
對於北市府來函，新光人壽將於完成內部評估後函復。
針對北士科 T17、T18 地上權合意解約方向，李四川今天受訪時表示，「如果 (新壽、市府、輝達) 三方坐下來談，輝達也同意，這個問題不大」。他透露，輝達有私底下表示，希望這塊土地能由新壽與市府合意解約，再直接設定給輝達，「若重訂的契約有關涵蓋補償新壽這一塊，原則上他們 (輝達) 願意概括承受」。
至於新壽提出進入協調機制的訴求，李四川說，原先契約有爭議，雙方要先經過協議，協議不成才會進入協調機制，這個機制並無強制性。他認為，以台新新光金控董事長吳東亮的地位這麼高，同時身兼工商協進會理事長，各方應該會很快做協議，原則上希望會有好結果。
