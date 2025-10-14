鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 00:17

北士科案現轉機？輝達願承擔補償金 新壽：待內部評估後函復北市府。

新光人壽 10 月 13 日接獲台北市政來函，請新光人壽同意依北士科 T17、T18 地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。

鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達進駐北士科尚有不同看法，為解決雙方就圖利或背信與否之擔憂，新壽仍將籲請北市府依地上權契約之約定，就地上權移轉方案以及其他北市府所建議之方案，啟動協調委員會之協調機制，共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。

對於北市府來函，新光人壽將於完成內部評估後函復。

針對北士科 T17、T18 地上權合意解約方向，李四川今天受訪時表示，「如果 (新壽、市府、輝達) 三方坐下來談，輝達也同意，這個問題不大」。他透露，輝達有私底下表示，希望這塊土地能由新壽與市府合意解約，再直接設定給輝達，「若重訂的契約有關涵蓋補償新壽這一塊，原則上他們 (輝達) 願意概括承受」。