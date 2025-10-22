鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 18:00

AI讓電網成能源安全核心！高盛預警：銅鋁鈷稀土集體迎「缺貨潮」（圖：Shutterstock）

需求方面，AI 等新技術催生金屬新需求。首先是銅，受供需與宏觀雙重影響，AI 算力用銅及電網老化帶來的基礎建設需求成為主引擎。國際銅研究小組 (ICSG) 預測 2026 年全球精煉銅市場將短缺 15 萬噸。

‌



其次，鋁因輕量特性，在電動車、太陽能及 AI 資料中心散熱系統中應用廣泛，花旗預估 2027 年全球原鋁恐出現 140 萬噸缺口 (佔消費量 2%)。鈷也因為中高端電動車三元電池需求及剛果(金) 出口新政，供需格局可能生變。

稀土永磁方面則受惠於國家戰略調控，供給趨嚴疊加高端裝備、新能源需求擴張，產業集中度持續提升。

供給方面，政策加碼支持產業智慧化、高端化轉型。中國 8 部門近日印發《有色金屬產業穩定成長工作方案（2025—2026 年）》(下稱《方案》) 明確三大方向：開展「AI + 有色金屬」行動，建設產業大模型，首批「智冶大模型」已實現 AI 精準操控生產全鏈；促進高階產品創新，以建立產業大模型，第一批「智冶大模型」已實現 AI 精準操控生產全鏈；促進高階產品創新，攻關超高純金屬、銅合金等功能材料提升與高純金屬應用程式材料。

分析人士表示，《方案》是引導產業邁向高端化、智慧化、綠色化和安全發展的藍圖，成效將直接影響中國在全球有色金屬產業格局中的地位，以及相關產業鏈的穩定性與競爭力。