陸房市出現積極信號！地產股今掀漲停潮 專家：一線城市Q4房價或將轉正

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-22 15:30

‌



中國 A 股三大指數今 (22) 日齊步收黑，貴金屬族群大幅下挫，半導體類股跌幅居前，地產股則逆勢拉升，盈新發展(000620-CN) 、天保基建 (000965-CN) 等近 10 股漲停。這一分化行情背後，是 9 月 70 城房市銷售數據釋放的正面訊號支撐了市場對地產股的信心。

陸房出現積極信號！地產股今掀漲停潮 專家：一線城市Q4房價或將轉正（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周一 (20 日) 發布的數據顯示，9 月 70 個中大城市房價延續調整態勢但邊際改善，各線城市新屋、中古屋價格季減，但年減幅度持續收窄，新屋價格呈年增表現的城市數量增加，其中北京新屋價格月增由降轉漲，中古屋價格年減幅度縮小，上海、杭州新屋價格較去年同期漲幅領先。

‌



銀河證券表示，政策作用下，中國房市整體向止跌迴穩邁進，雖然過程中可能有小幅震盪，但企穩基礎逐步築牢，國盛證券則認為後續政策需進一步提振信心，預計本月四中全會及年底中央會議有望延續房地產頂層設計的積極定調。

從市場實際交易情況來看，一線城市深圳活躍度已處於下半年高點。根據深圳市房地產仲介協會數據顯示，在今年第 42 周 (10 月 13-19 日)，深圳中古屋錄得 1696 套，季增 39.1%，創近半年單周新高，新屋成交量較 12 日為止一周成長 100.7% 至 883 套。

中國 58 安居客研究院院長張波表示，中國房市上月整體穩定，中古屋成交平穩，新屋市場結構性分化持續，房價年減幅度縮小印證前期政策效果正逐步滲透。

政策層面，中國住建部副部長董建國先前明確指出，將堅持「因城施策」，賦予城市政府調控自主權，透過下調頭期款比例、房貸利率、「賣舊換新」退稅、取消普宅與非普宅標準等措施支持合理房屋消費。

數據顯示，中國在「十四五」期間累計銷售新建商品住宅約 50 億平方公尺，建設籌集保障房及安置房超 1100 萬套，惠及 3000 多萬群眾。同時，15 個省份中古屋交易量已超過新屋，顯示市場從增量向存量時代過渡，結構日趨成熟。

至於今年第四季走勢，業界普遍認為向好趨勢不變，部分城市已率先進入止跌穩定階段。張波分析，核心城市改善房源入市與外圍限購放鬆是關鍵支撐，深圳分區鬆綁限購、上海下調存量房貸利率等政策直接拉動了改善需求，第四季政策寬鬆料將持續支撐成交量，核心城市房價年減幅或進一步收窄，一線城市甚至可能由負轉正。

但張波也提醒，百城中古屋掛牌量仍處高位，價格端依舊承壓。