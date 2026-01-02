鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 20:30

受到供應前景緊縮以及對長期需求的押注，鋁價突破每噸 3000 美元，創下 3 年多來新高，並加入其他近期創下里程碑的基本金屬行列。

鋁價周五 (2 日) 盤中上漲 0.4%，報每噸 3008.00 美元，有望連續第 3 個交易日上漲。推升鋁價的主要原因包括中國冶煉產能受到限制，以及歐洲地區因電力價格上漲導致的生產瓶頸，這些因素共同消耗了全球庫存。

此外，來自建築和再生能源領域的需求前景依然強勁。鋁價在去年強勁反彈 17%，是自 2021 年以來最大的年度漲幅。

在其他基本金屬方面，銅價在創下自 2009 年以來最大年度漲幅後，周五恢復漲勢，原因在於供應緊俏。

銅價在年底飆升期間創下了一系列歷史新高，使其成為倫敦金屬交易所 (LME) 六種工業金屬中表現最好的金屬。目前，這種紅色金屬上漲 0.5%，報每噸 12,487.00 美元。市場供應緊張部分歸因於 2025 年印尼、智利和剛果民主共和國等地礦場發生的事故，以及關稅擔憂促使交易商加大了對美國的出貨量。

鎳價也錄得跳漲，攀升 1.2% 至每噸 16,845.00 美元。此前，PT Vale Indonesia 公司因當局延遲批准工作計畫而暫停了採礦業務。儘管 PT Vale Indonesia 表示，工作計畫預計很快會獲批，且延遲不太可能影響整體營運的可持續性，但交易商仍高度關注供應情況，尤其是在印尼已表示計畫在今年削減產出的背景下。