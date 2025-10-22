摩根首檔主動ETF掛牌「破發」！00989A蜜月行情失靈 終場下跌0.06元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-22 13:51

‌



摩根投信在台灣首檔 ETF「摩根大美國領先科技主動式 ETF 基金（00989A-TW），今（22）日於證交所掛牌交易，惟「蜜月行情」失靈，該基金發行價為 15 元，淨值 15.25 元，開盤後股價一度下挫 1.1%，最低跌破淨值，最終以 15.19 元作收，下跌 0.06 元，跌幅 0.39%。儘管掛牌首日表現平淡，摩根資產管理強調，00989A 的核心價值在於主動式管理，能在市場震盪與高估值風險中，透過靈活配置，專注為投資人創造長期的超額回報機會。

摩根首檔科技ETF掛牌破發！00989A蜜月行情失靈 終場下跌0.06元。（圖: 摩根投信提供）

摩根資產管理表示，目前國內 ETF 市場仍以追蹤台股或美債的市值型產品為主。00989A 的掛牌，旨在為投資人提供更多元、更具彈性的資產配置選擇，讓投資人得以新台幣直接參與美國科技股的成長趨勢。

‌



摩根投信董事長唐德瑜表示，00989A 今日掛牌僅是起點，未來摩根將持續引入全球資源，深化參與台灣 ETF 市場的創新與發展，為投資人帶來更多主動式 ETF 的選擇。

經理人蓋欣聖指出，面對美中貿易戰可能再起的市場震盪，「主動管理」的優勢更加凸顯。透過「跨市值」與「跨產業」的投資策略，經理團隊得以在美國市場掛牌的人工智慧、雲端運算、生物科技、金融科技等大、中及小型新興科技公司中進行靈活佈局。這種策略能夠有效分散傳統大盤指數因持股集中所帶來的限制。

00989A 的主動策略，不僅是為了追求更高的回報，更肩負著降低高估值集中風險的任務。產品經理溥琪淋分析，目前美國科技股的高估值現象，主要集中於市值前 10 的巨型企業，這些企業的平均本益比約為 30 倍，遠高於其餘 490 家公司約 19 倍的均值。這代表儘管部分龍頭股估值偏高，但整體美股市場並未完全失衡。

蓋欣聖進一步舉例說明，像 Robinhood 及 Veeva 這些具備科技創新的金融與生技公司，即便不在「七巨頭」（Mag 7）之列，其股價漲幅在今年以來卻可超越 Mag 7。這有力地證明了「跨產業」與「跨市值」的主動式管理策略，具備彈性調整投資組合、促進增長的巨大潛力。

因此，投資人透過佈局 00989A 這類主動式 ETF，可以有效地降低大盤指數集中於高估值個股的風險，轉而將目光投向更廣泛、估值更合理的科技創新領域，尋求更穩健的長期增長機會。