鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 14:54

野村投信今 (30) 日宣布推出全台首檔澳洲債券 ETF「野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B-TW）」，發行價格為每股新台幣 15 元，2026 年 1 月 5 日至 1 月 9 日募集，1 月 22 日正式掛牌上市 。00987B 投資標的涵蓋澳洲政府發行的主權債，以及由各州政府、國營事業發行的類主權債，旨在為投資人提供兼具高信用評等與穩定收益的配置選項 。

野村投信總經理黃宏治指出，面對美國財政赤字與政策不確定性，澳洲政府公債憑藉著 3A 信評、穩健經濟與殖利率三重實力，成為美債以外的優質替代方案 。澳洲是全球少數自 1992 年起連續 30 多年維持三大信評機構 AAA 評級的國家，相較於美國曾遭調降評等，澳洲的債信品質極為穩固 。此外，澳洲經濟韌性強，過去 30 年僅在疫情期間出現過 0.1% 的輕微衰退，強勁的內需與豐富的資源出口使其成為全球經濟變動中的黃金防線 。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，儘管美國已重啟降息，但美債殖利率下行狀況不如預期，導致公債表現受壓 。相較之下，澳洲公債受益於市場利差收窄空間與良好的投資氣氛，且在市場利率處於箱型區間下，澳債具備較高的收益率優勢，有利於投資人長期持有以分散風險 。

基金經理人劉璁霖表示，目前澳洲 10 年期公債價格相對發行面額仍有 10% 以上的折價，且殖利率處於十年高檔，評價面深具吸引力 。

根據指數篩選規則，00987B 所追蹤的指數要求成分債券剩餘期限須至少 10 年，且發行規模達 10 億澳幣以上，並設有單一成分債權重不超過 30% 的限制，以確保流動性並避免過度集中風險 。

野村投信提醒，雖然澳洲公債具備高評等優勢，但投資單一國家 ETF 仍需留意市場波動、流動性及匯率等風險，建議投資人依自身財務狀況進行適度配置 。