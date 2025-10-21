〈ETF成分股調整〉重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
鉅亨網記者陳于晴 台北
臺灣指數公司今 (21) 日公告 6 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果，其中，00881 與 00935 納入多檔半導體、IC 設計股、製造設備等，00733、00905、00912 等大多聚焦中小型科技股或非科技但具特色的動能股，反映市場看好 AI 新科技等新興趨勢，部分鋼鐵、水泥及動能較弱的科技股則被剔除。00701 則納入許多大型金控、刪除中小型銀行，航空雙雄同步入列。
一、國泰台灣科技龍頭 ETF(00881-TW)
00881 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數，目前資產規模達 739.64 億元，受益人次 26.46 萬人。此次換股新增成分股 1 檔為旺矽 (6223-TW)；刪除成分股 1 檔為 矽力 *-KY(6415-TW)。
二、中信臺灣智慧 50ETF(00912-TW)
00912 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數，此次換股新增成分股 3 檔：川湖 (2059-TW)、健策 (3653-TW)、康霈 *(6919-TW)。刪除成分股：台泥 (1101-TW)、陽明 (2609-TW)、和碩 (4938-TW)
三、野村臺灣新科技 50ETF(00935-TW)
00935 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，此次換股新增成分股 9 檔為欣興 (3037-TW)、弘塑 (3131-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、中美晶 (5483-TW)、光聖 (6442-TW)、精測 (6510-TW)、穎崴 (6515-TW)、達發 (6526-TW)、愛普 *(6531-TW)。刪除成分股 9 檔：光寶科 (2301-TW)、華邦電 (2344-TW)、威盛 (2388-TW)、智原 (3035-TW)、穩懋 (3105-TW)、景碩 (3189-TW)、力旺 (3529-TW)、家登 (3680-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)
四、國泰股利精選 30ETF(00701-TW)
00701 追蹤指數為臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數，此次換股新增成分股 14 檔：遠東新 (1402-TW)、聯電 (2303-TW)、可成 (2474-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、威健 (3033-TW)、聯詠 (3034-TW)、中租 - KY(5871-TW)、可寧衛 (8422-TW)、宏全 (9939-TW)
刪除成分股 14 檔： 台泥 (1101-TW)、廣隆 (1537-TW)、長興 (1717-TW)、生達 (1720-TW)、中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW)、三陽工業 (2206-TW)、聯強 (2347-TW)、台航 (2617-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、王道銀行 (2897-TW)、上海商銀 (5876-TW)、泰銘 (9927-TW)
五、富邦臺灣中小 50ETF(00733-TW)
00733 追蹤指數為臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，此次換股新增成分股 45 檔：卜蜂 (1215-TW)、上曜 (1316-TW)、東和 (1414-TW)、聚陽 (1477-TW)、東元 (1504-TW)、華電 (1603-TW)、華新 (1605-TW)、五鼎 (1733-TW)、中華 (2204-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、麗正 (2302-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、佳能 (2374-TW)、技嘉 (2376-TW)、友達 (2409-TW)、興勤 (2428-TW)、義隆 (2458-TW)、強茂 (2481-TW)、國建 (2501-TW)、愛山林 (2540-TW)、興富發 (2542-TW)、東森 (2614-TW)、八方雲集 (2753-TW)、台產 (2832-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、統一證 (2855-TW)、遠百 (2903-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、文曄 (3036-TW)、日電貿 (3090-TW)、國精化 (4722-TW)、十銓 (4967-TW)、群益證 (6005-TW)、華孚 (6235-TW)、藥華藥 (6446-TW)、力智 (6719-TW)、睿生光電 (6861-TW)、天虹 (6937-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、台虹 (8039-TW)、富鼎 (8261-TW)、宇瞻 (8271-TW)、百和興業 - KY(8404-TW)、豐泰 (9910-TW)
刪除成分股 45 檔：華城 (1519-TW)、中砂 (1560-TW)、宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、喬山 (1736-TW)、宇隆 (2233-TW)、致茂 (2360-TW)、倫飛 (2364-TW)、漢唐 (2404-TW)、三商電 (2427-TW)、偉詮電 (2436-TW)、京元電子 (2449-TW)、全新 (2455-TW)、櫻花建 (2539-TW)、台中銀 (2812-TW)、晟銘電 (3013-TW)、德律 (3030-TW)、偉訓 (3032-TW)、智原 (3035-TW)、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、建碁 (3046-TW)、新日興 (3376-TW)、創意 (3443-TW)、辛耘 (3583-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、海華 (3694-TW)、神達 (3706-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、全訊 (5222-TW)、達興材料 (5234-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、jpp-KY(5284-TW)、精成科 (6191-TW)、帆宣 (6196-TW)、光聖 (6442-TW)、鈺邦 (6449-TW)、保瑞 (6472-TW)、愛普 *(6531-TW)、采鈺 (6789-TW)、富世達 (6805-TW)、勤誠 (8210-TW)、東哥遊艇 (8478-TW)、全國 (9937-TW)、世紀鋼 (9958-TW)
六、FT 臺灣 Smart ETF(00905-TW)
00905 追蹤指數為臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數，此次換股新增成分股 31 檔：華友聯 (1436-TW)、勝一 (1773-TW)、春源 (2010-TW)、豐興 (2015-TW)、劍麟 (2228-TW)、汎德永業 (2247-TW)、華通 (2313-TW)、楠梓電 (2316-TW)、國巨 *(2327-TW)、廣宇 (2328-TW)、精元 (2387-TW)、固緯 (2423-TW)、中航 (2612-TW)、台驊控股 (2636-TW)、奇鋐 (3017-TW)、融程電 (3416-TW)、華擎 (3515-TW)、牧德 (3563-TW)、碩天 (3617-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、泰博 (4736-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、東科 - KY(5225-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、崇越 (5434-TW)、群益證 (6005-TW)、穎崴 (6515-TW)、勤誠 (8210-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW)、豐泰 (9910-TW)、新保 (9925-TW)
刪除成分股 31 檔：三芳 (1307-TW)、儒鴻 (1476-TW)、堤維西 (1522-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、東鹼 (1708-TW)、美時 (1795-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、厚生 (2107-TW)、華碩 (2357-TW)、億光 (2393-TW)、研華 (2395-TW)、冠德 (2520-TW)、皇昌 (2543-TW)、日勝生 (2547-TW)、榮運 (2607-TW)、華航 (2610-TW)、台產 (2832-TW)、凱基金 (2883-TW)、大立光 (3008-TW)、一零四 (3130-TW)、全科 (3209-TW)、京鼎 (3413-TW)、新至陞 (3679-TW)、瑞智 (4532-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、三星 (5007-TW)、帝寶 (6605-TW)、寶成 (9904-TW)、福興 (9924-TW)、泰銘 (9927-TW)、百和 (9938-TW)
