〈ETF成分股調整〉重AI砍傳產​​​​​​​ 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看

臺灣指數公司今 (21) 日公告 6 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果，其中，00881 與 00935 納入多檔半導體、IC 設計股、製造設備等，00733、00905、00912 等大多聚焦中小型科技股或非科技但具特色的動能股，反映市場看好 AI 新科技等新興趨勢，部分鋼鐵、水泥及動能較弱的科技股則被剔除。00701 則納入許多大型金控、刪除中小型銀行，航空雙雄同步入列。