search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈ETF成分股調整〉重AI砍傳產​​​​​​​ 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看

鉅亨網記者陳于晴 台北


臺灣指數公司今 (21) 日公告 6 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果，其中，00881 與 00935 納入多檔半導體、IC 設計股、製造設備等，00733、00905、00912 等大多聚焦中小型科技股或非科技但具特色的動能股，反映市場看好 AI 新科技等新興趨勢，部分鋼鐵、水泥及動能較弱的科技股則被剔除。00701 則納入許多大型金控、刪除中小型銀行，航空雙雄同步入列。

cover image of news article
臺灣指數公司今 (21) 日公告 6 檔台股 ETF 追蹤指數成分股定期審核結果。(鉅亨網資料照)

一、國泰台灣科技龍頭 ETF(00881-TW)


00881 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 科技龍頭通訊指數，目前資產規模達 739.64 億元，受益人次 26.46 萬人。此次換股新增成分股 1 檔為旺矽 (6223-TW)；刪除成分股 1 檔為 矽力 *-KY(6415-TW)。

二、中信臺灣智慧 50ETF(00912-TW)

00912 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數，此次換股新增成分股 3 檔：川湖 (2059-TW)、健策 (3653-TW)、康霈 *(6919-TW)。刪除成分股：台泥 (1101-TW)、陽明 (2609-TW)、和碩 (4938-TW)

三、野村臺灣新科技 50ETF(00935-TW)

00935 追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數，此次換股新增成分股 9 檔為欣興 (3037-TW)、弘塑 (3131-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、中美晶 (5483-TW)、光聖 (6442-TW)、精測 (6510-TW)、穎崴 (6515-TW)、達發 (6526-TW)、愛普 *(6531-TW)。刪除成分股 9 檔：光寶科 (2301-TW)、華邦電 (2344-TW)、威盛 (2388-TW)、智原 (3035-TW)、穩懋 (3105-TW)、景碩 (3189-TW)、力旺 (3529-TW)、家登 (3680-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)

四、國泰股利精選 30ETF(00701-TW)

00701 追蹤指數為臺灣指數公司低波動股利精選 30 指數，此次換股新增成分股 14 檔：遠東新 (1402-TW)、聯電 (2303-TW)、可成 (2474-TW)、華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、威健 (3033-TW)、聯詠 (3034-TW)、中租 - KY(5871-TW)、可寧衛 (8422-TW)、宏全 (9939-TW)

刪除成分股 14 檔： 台泥 (1101-TW)、廣隆 (1537-TW)、長興 (1717-TW)、生達 (1720-TW)、中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW)、三陽工業 (2206-TW)、聯強 (2347-TW)、台航 (2617-TW)、台新新光金 (2887-TW)、國票金 (2889-TW)、王道銀行 (2897-TW)、上海商銀 (5876-TW)、泰銘 (9927-TW)

五、富邦臺灣中小 50ETF(00733-TW)

00733 追蹤指數為臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數，此次換股新增成分股 45 檔：卜蜂 (1215-TW)、上曜 (1316-TW)、東和 (1414-TW)、聚陽 (1477-TW)、東元 (1504-TW)、華電 (1603-TW)、華新 (1605-TW)、五鼎 (1733-TW)、中華 (2204-TW)、長榮鋼 (2211-TW)、麗正 (2302-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、佳能 (2374-TW)、技嘉 (2376-TW)、友達 (2409-TW)、興勤 (2428-TW)、義隆 (2458-TW)、強茂 (2481-TW)、國建 (2501-TW)、愛山林 (2540-TW)、興富發 (2542-TW)、東森 (2614-TW)、八方雲集 (2753-TW)、台產 (2832-TW)、聯邦銀 (2838-TW)、統一證 (2855-TW)、遠百 (2903-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、文曄 (3036-TW)、日電貿 (3090-TW)、國精化 (4722-TW)、十銓 (4967-TW)、群益證 (6005-TW)、華孚 (6235-TW)、藥華藥 (6446-TW)、力智 (6719-TW)、睿生光電 (6861-TW)、天虹 (6937-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、台虹 (8039-TW)、富鼎 (8261-TW)、宇瞻 (8271-TW)、百和興業 - KY(8404-TW)、豐泰 (9910-TW)

刪除成分股 45 檔：華城 (1519-TW)、中砂 (1560-TW)、宏泰 (1612-TW)、億泰 (1616-TW)、喬山 (1736-TW)、宇隆 (2233-TW)、致茂 (2360-TW)、倫飛 (2364-TW)、漢唐 (2404-TW)、三商電 (2427-TW)、偉詮電 (2436-TW)、京元電子 (2449-TW)、全新 (2455-TW)、櫻花建 (2539-TW)、台中銀 (2812-TW)、晟銘電 (3013-TW)、德律 (3030-TW)、偉訓 (3032-TW)、智原 (3035-TW)、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、建碁 (3046-TW)、新日興 (3376-TW)、創意 (3443-TW)、辛耘 (3583-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、海華 (3694-TW)、神達 (3706-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、全訊 (5222-TW)、達興材料 (5234-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、jpp-KY(5284-TW)、精成科 (6191-TW)、帆宣 (6196-TW)、光聖 (6442-TW)、鈺邦 (6449-TW)、保瑞 (6472-TW)、愛普 *(6531-TW)、采鈺 (6789-TW)、富世達 (6805-TW)、勤誠 (8210-TW)、東哥遊艇 (8478-TW)、全國 (9937-TW)、世紀鋼 (9958-TW)

六、FT 臺灣 Smart ETF(00905-TW)

00905 追蹤指數為臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數，此次換股新增成分股 31 檔：華友聯 (1436-TW)、勝一 (1773-TW)、春源 (2010-TW)、豐興 (2015-TW)、劍麟 (2228-TW)、汎德永業 (2247-TW)、華通 (2313-TW)、楠梓電 (2316-TW)、國巨 *(2327-TW)、廣宇 (2328-TW)、精元 (2387-TW)、固緯 (2423-TW)、中航 (2612-TW)、台驊控股 (2636-TW)、奇鋐 (3017-TW)、融程電 (3416-TW)、華擎 (3515-TW)、牧德 (3563-TW)、碩天 (3617-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、泰博 (4736-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、東科 - KY(5225-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、崇越 (5434-TW)、群益證 (6005-TW)、穎崴 (6515-TW)、勤誠 (8210-TW)、鼎炫 - KY(8499-TW)、豐泰 (9910-TW)、新保 (9925-TW)

刪除成分股 31 檔：三芳 (1307-TW)、儒鴻 (1476-TW)、堤維西 (1522-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)、東鹼 (1708-TW)、美時 (1795-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、厚生 (2107-TW)、華碩 (2357-TW)、億光 (2393-TW)、研華 (2395-TW)、冠德 (2520-TW)、皇昌 (2543-TW)、日勝生 (2547-TW)、榮運 (2607-TW)、華航 (2610-TW)、台產 (2832-TW)、凱基金 (2883-TW)、大立光 (3008-TW)、一零四 (3130-TW)、全科 (3209-TW)、京鼎 (3413-TW)、新至陞 (3679-TW)、瑞智 (4532-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、三星 (5007-TW)、帝寶 (6605-TW)、寶成 (9904-TW)、福興 (9924-TW)、泰銘 (9927-TW)、百和 (9938-TW)

文章標籤

台股ETF換股0088100701

相關行情

台股首頁我要存股
百和59.7-1.16%
帆宣225.5-1.10%
創意1615-3.00%
辛耘357.5-0.42%
海華72.6-1.36%
神達90.8-0.11%
鈞興-KY172.5+0.88%
達興材料358+0.00%
乙盛-KY79.5-2.21%
jpp-KY267-1.66%
精成科106.5+0.47%
鈺邦195.5+2.09%
﻿建碁48.65-1.72%
保瑞627-2.94%
富世達1350+1.89%
勤誠772+1.05%
東哥遊艇193.5-1.28%
全國57+1.42%
世紀鋼156-2.80%
華友聯63.3+0.16%
勝一142.5+0.35%
春源19.65+0.00%
新日興209.5-3.68%
健鼎323.5-1.22%
劍麟98.9-1.00%
致茂692-0.14%
宇瞻109.5+1.39%
百和興業-KY28+1.27%
豐泰131.5+0.38%
華城584-2.67%
中砂318-0.63%
宏泰38.65-0.13%
億泰33.7-2.74%
喬山153+0.00%
宇隆211-4.09%
倫飛70.2-0.43%
偉訓89.5+1.02%
漢唐830-1.43%
三商電25.7-1.53%
偉詮電50.7-2.12%
京元電子175-0.85%
全新144-3.03%
櫻花建49.1-0.71%
台中銀22.1+0.45%
晟銘電124-2.36%
德律151-0.33%
豐興63.9-0.62%
汎德永業290.5-0.51%
台虹64.4-1.68%
榮運56.7-0.18%
美時284.5-2.23%
東和鋼鐵62.7+0.00%
厚生24-0.21%
華碩698-0.14%
億光62-2.05%
研華323.5-0.92%
冠德33.6-0.88%
皇昌70.4-1.12%
日勝生10.7+0.00%
大立光2270-1.73%
亞德客-KY912+0.66%
一零四225.5+0.00%
全科31.2-0.16%
京鼎325.5-1.36%
新至陞119.5+0.00%
瑞智23.65-0.42%
三星51.2-0.39%
帝寶138.5+1.47%
寶成30.1+0.33%
福興53-0.38%
東鹼30.6+0.16%
堤維西48+1.69%
華通88.7-1.66%
華擎299.5+3.10%
楠梓電98.9-1.59%
國巨226+8.65%
廣宇56.6+1.43%
精元42.35-1.17%
固緯55.7+0.36%
中航56.2+0.18%
台驊控股69.2+0.00%
奇鋐1170-0.43%
融程電165-2.08%
牧德555+2.02%
儒鴻437.5-0.23%
碩天242.5+4.08%
麗豐-KY102.5-0.97%
泰博122-1.61%
臻鼎-KY163+0.62%
東科-KY113.5+0.44%
崇越315-0.94%
鼎炫-KY292+3.00%
新保40.75-0.12%
三芳32.3+1.10%
旺矽1825+0.27%
富鼎102+0.49%
昇陽半導體170.5-0.29%
聯詠415.5-1.19%
聯電45.4-0.22%
可成201+1.26%
華航20.8-0.72%
長榮航37.75-0.92%
富邦金91.9+0.33%
國泰金65.7+0.00%
凱基金16.15+0.62%
元大金34.85+0.43%
威健30.1-0.17%
中租-KY104.5+0.48%
家登328-2.81%
可寧衛238-3.45%
宏全133+1.14%
廣隆124.5-0.40%
長興37.85-2.07%
生達56+0.00%
中鋼18.9+0.53%
大成鋼37.85-0.13%
三陽工業61.9+0.00%
聯強59-0.51%
遠東新27.5-0.18%
力旺2150-4.02%
台新新光金19.5-1.27%
譜瑞-KY775-1.02%
矽力-KY232.5-4.32%
川湖3780-0.66%
健策2200-1.57%
康霈*163-0.91%
台泥23.05+0.44%
陽明54+0.19%
和碩75.9-1.04%
欣興156-1.89%
弘塑1465-1.35%
中美晶131+1.95%
景碩145-1.02%
光聖794-1.85%
精測1655-4.06%
穎崴2445-0.81%
達發493-2.57%
愛普384.5-1.79%
光寶科170.5+1.79%
華邦電46.3+1.87%
威盛53.7-2.89%
智原176.5-0.84%
穩懋98.4-1.60%
天虹273.5+0.55%
台航29.05+0.00%
國票金15.4+0.33%
統一證24-0.83%
義隆129+0.00%
強茂98+0.20%
國建24.05-0.41%
愛山林52.3+0.58%
興富發38.8+0.26%
東森22+0.23%
八方雲集186-0.80%
台產36+0.28%
聯邦銀20.25+1.25%
遠百22.35+0.90%
技嘉279.5-0.89%
禾伸堂119.5+1.70%
文曄136.5+0.37%
日電貿89+4.71%
國精化176.5-9.95%
十銓128-0.39%
群益證25.05-0.79%
華孚71.7-0.42%
藥華藥503-2.14%
力智193.5-1.78%
興勤202-1.22%
友達13.2+0.38%
東元114-2.15%
五鼎35.7-0.70%
王道銀行9.07+0.11%
卜蜂134-1.83%
上曜16.2-0.92%
東和18.05+1.12%
聚陽287-1.37%
華電38.8-1.02%
上海商銀41.35+0.98%
華新29.5-2.32%
中華62.1+0.32%
長榮鋼112-0.88%
麗正19.7-2.23%
仁寶35-2.64%
英業達45.85-0.33%
佳能83-0.95%
泰銘54.6-0.73%
睿生光電%
中信臺灣智慧5020.63-0.58%
國泰股利精選3027.84+0.04%
富邦臺灣中小47.51-1.31%
野村臺灣新科技5028-0.64%
FT臺灣Smart16.57-0.66%
國泰台灣科技龍頭30.81-0.84%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
創意

78.57%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
帆宣

69.57%

勝率

#散戶進大戶拋

偏強
百和

84%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
創意

78.57%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty