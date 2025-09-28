鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-28 09:20

‌



今年台灣 ETF 市場高潮迭起，雖然歷經川普關稅亂流，但主動式 ETF 績效逆襲成為矚目焦點，截至 9/26 已有 32 檔新 ETF 掛牌，進入第四季，又將有 6 檔主、被動式 ETF 新兵報到，分別為 2 檔債券類型的主動富邦動態入息 (00982D-TW)、主動富邦複合收益 (00983D-TW) 與 2 檔海外股票的主動摩根美國科技 ETF(00989A-TW)、統一全球創新主動式 ETF(00988A-TW)；另 2 檔則是被動式 ETF－009809 與 009813。

主動式ETF主題百花齊放！6檔主被動新兵Q4報到 土洋投信同場競技。(圖：shutterstock)

根據投信投顧公會與交易所資料，截至 8 月底止，2025 年新掛牌 ETF 中，主動式 ETF 規模合計近 500 億元，台股類型績效尤為亮眼，包括主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 及主動野村台灣優選 (00980A-TW)，今年 5 月左右陸續掛牌，表現後來居上，累積漲幅高達 3 成。

主動式 ETF 不侷限於台股主題，下半年各類型百花齊放，繼聯博 00980D 及中信 00981D 後，凱基投信陸續推出 2 檔多資產平衡型 ETF，分別是訴求投資標的比重為「股 7 債 3」的平衡凱基美國 TOP(00980T-TW) 及「股 3 債 7」的平衡凱基雙核收息 (00981T-TW)。

富邦投信也瞄準了主動式債券 ETF，提供投資人兩種配置選項，00982D 是 100% 布局投資等級債，運用動態進行雙率 (利、匯率) 避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人。00983D 彈性配置複合券種，適合希望以投資等級信評為主，並願意適度投資非投等債券以追求增加債息收入機會之投資人。與此同時，富邦投信同步推出台灣首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型 ETF—富邦淨零 ESG50(009809-TW)，3 檔皆預定於 10/14 掛牌上市。

00981A 近月績效突飛猛進，掀起一波申購熱潮，統一投信再推出主動式的 00988A，聚焦全球創新浪潮，採用金三角策略、「霸主與新星」雙引擎配置，鎖定六大創新主軸，除了涵蓋作為創新軍火庫的人工智慧基建供應鏈，還包括：硬實力、軟實力、資源、金融與消費等領域。

外商今年也積極參與台灣 ETF 市場，摩根投信將發行第一檔主動式 ETF－00989A，經理人蓋欣聖表示，AI 雖是現今科技的主流，但 00989A 最大不同點，在於布局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命、而獲得額外成長動能的非科技企業；因為在 AI 發展已滲透到各個領域的趨勢下，許多非科技相關企業也會加快自身的技術迭代，並開發出新的商業模式。

貝萊德旗下 iShares 亦在台首發美股被動式 ETF－貝萊德標普卓越 50(009813-TW)，聚焦美國市值 50 大核心企業，為投資人提供布局美股龍頭的新選擇。包括 Nvidia、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla 等科技與 AI 巨頭，這些企業合計市值約占標普 500 總市值的八成，是美國經濟與科技創新的核心驅動力。

隨著股市走到高檔位階，居高思危成為投資最大課題，中國信託投信因應當前的投資環境，推出中國信託策略優利多重資產基金，跳脫傳統資產，採用 433 黃金配置，納入 40% 被動式掩護性買權 ETF(Covered Call ETF)，另配置 30% 債券及 30% 高息股，實現真正攻守兼備之投資目標。