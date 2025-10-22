鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-22 09:30

從中國到全球！蘋果iPhone 17新機交付時間延長 超級週期要來了？（圖：Shutterstock）

根據 Counterpoint Research 數據，iPhone 17 系列上月在美中兩地開賣前 10 天銷量，較 iPhone 16 同期成長 14%。該機構資深分析師張萌萌指出，基本款憑藉高性價比成為吸引消費者的關鍵因素。

高盛分析師 Michael Ng 團隊進一步驗證這一趨勢，認為 iPhone 17 需求有望超越 i16，並列舉三大支撐依據：更長交付週期、更高產能規劃及營運商積極回饋。

具體來看，全球市場 iPhone 17 開放訂購 33 天內的平均交付週期達 24 天，較 2024 年同期 iPhone 16 的 20 天顯著延長。

分機型而言，基本款交付時長明顯超過 iPhone 15、16 同檔機型，Pro 與 Pro Max 機型略長於 iPhone 16 對應版本，而 iPhone Air 初期雖交付短於 iPhone 16 Plus，但目前已實現反超。

在區域表現上，美國、英國、印度、日本及中國香港市場的 iPhone 17 交付週期均超過去年同期。

值得注意的是，中國大陸市場因部分消費者轉向其他 iPhone 17 機型，Air 款交付雖現延遲，但其餘機型週期仍穩固超越去年水平，

不過，高盛提示這些數據很可能因需求轉移而存在一定高估情形。

基於強勁需求預期，高盛上調蘋果業績展望。Michael Ng 預估，受 iPhone 銷量年增 10%、Mac 增加 12% 推動，蘋果 2025 財年第四季營收與每股盈餘將超預期，毛利率料將達 46.5%(含約 11 億美元關稅成本)。同時，高盛也將蘋果 2025 至 2027 財年每股獲利 (EPS) 預期平均調高約 3%。

消息提振下，蘋果亞洲供應鏈企業股價應聲上漲。立訊精密、LG 顯示器、LG 伊諾特、鴻海等超半數營收依賴蘋果的核心供應商，自 9 月 9 日 iPhone 17 發布以來股價漲幅均超 20%。儘管市場對供應鏈估值存疑，但在蘋果股價創新高帶動下，此輪漲勢可望延續至年底。