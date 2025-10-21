66%！黃仁勳等押注的日本AI黑馬Sakana獲1億美元新融資 成立兩年多估值已達25億美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 15:20

《The Information》周二 (21 日) 引述知情人士報導，日本 AI 新創企業 Sakana AI 正與美國及日本投資者洽談新一輪 1 億美元融資，此輪完成後其估值將從去年 9 月的 15 億美元躍升至 25 億美元，增幅達 66%。

66%！黃仁勳等押注的日本AI黑馬Sakana獲1億美元新融資 成立兩年多估值已達25億(圖取自Sakana AI官網)

Sakana AI 成立僅兩年，正以「自然進化」式技術路線，在 OpenAI、Anthropic 等巨頭的夾縫中，搶佔日本本土大模型賽道的話語權。

Sakana AI 共同創辦人 David Ha 曾是谷歌大腦高級科學家，主導過影像生成模式獨角獸 Stability AI 的研究部門，另一位創辦人 Llion Jones 則是 Transformer 論文作者之一、前谷歌 AI 研究員。

今年 8 月，David Ha 更登上《時代》2025 年百大 AI 人物榜單。團隊以「打造日本的 DeepMind」為目標，選擇了一條與主流不同的技術路徑，拋棄 Transformer 架構，模仿自然進化規律降低模型運算成本，其核心演算法將三種開源「原始 AI 模型作為「父母」，透過組合、測試、篩選生成超百個子模型，再迭代優化數百代，最終選出性能最優的「後代」，這種方法大幅縮短訓練週期，目標將大模型開發時間從數月壓縮至數星期，甚至是數天。

目前，Sakana AI 已推出三款日文模型 EvoLLM-JP、EvoVLM-JP、EvoSDXL-JP、江戶古風聊天機器人 Karamaru 以及開源框架 ShinkaEvolve，後者結合大模型與演化演算法，針對問題提出高效解決方案，宣稱在創造性及資源效率上優於 Transformer 架構。

商業化落地方面，Sakana AI 進展迅速，該新創公司今年 5 月與日本最大銀行三菱日聯金融集團達成合作，開發客製化 AI 模型。本月稍早，又與日本最大券商之一大和證券建立類似夥伴關係。

David Ha 先前表示，Sakana AI 與三菱日聯的交易可望推動公司在一年內獲利。此外，Sakana AI 也獲得日本政府撥款支持 AI 訓練計算資源採購。

融資歷史顯示，Sakana AI 已累計募資近 2.3 億美元；去年 1 月獲 45 億日元融資，Lux Capital、Khosla Ventures 等參投，去年 9 月也完成 2.14 億美元 A 輪融資，輝達也參與投資並成為大股東，助 Sakana AI 估值躋身 10 億美元。

不過，Sakana AI 面臨的競爭壓力不小。國際巨頭加速佈局日本市場，OpenAI 與軟銀合作，後者每年斥資 30 億美元採購 OpenAI 技術並成立合資公司，Anthropic 在 8 月設立日本國家負責人並籌備東京辦事處；加拿大 Cohere 也聘請了日本市場經理。

對此，Sakana AI 選擇押注「本土化」，聚焦日文模式與日本文化場景，降低對海外科技的依賴。David Ha 說：「對日本企業而言，擁有自己的基礎模型即使性能非頂尖，也有戰略意義。」