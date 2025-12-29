投資者都知道AI有泡沫 但這不妨礙他們繼續「買買買」

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-29 19:30

據《USA Today》報導，2025 年美股的核心主題，或許就在於投資者對人工智慧 (AI) 泡沫心知肚明，但仍持續買入相關股票。

數據揭示的矛盾現象

儘管關於泡沫的討論充斥市場，AI 股票在 2025 年依然持續上升，例如，截至 12 月 23 日，輝達股價上漲了約 36%，Alphabet (GOOGL-US) 則上漲了約 66%。

這種矛盾在投資者調查中體現得淋漓盡致。Motley Fool 的一項調查發現，擁有 AI 股票的投資者有 93% 計畫在明年持續持有或擴大這些投資，僅有 7% 計畫減持。然而，該調查也顯示，五分之二的投資者認為目前的 AI 股價反映的是「投機性泡沫」，而非「可持續的趨勢」。

Investopedia 的調查也反映了類似的現象：三分之二的讀者認為 AI 相關股票被高估。但當被問及在未來十年想擁有的單一股票時，多數人仍點名「七巨頭」中的公司。

Investopedia 總編輯 Caleb Silver 表示，讀者雖然普遍認為 AI 股處於泡沫中，但他們的投資組合中卻持有這些股票。

歷史高估值與長期押注

由於「七巨頭」的驚人增長，美國股市處於歷史性高估狀態。數據顯示，從 2015 年到 2024 年，「七巨頭」的股價增長了 698%，遠高於標準普爾 500 指數的 178% 回報率。衡量股票估值的「周期性調整本益比」(CAPE ratio) 截至 12 月 23 日達到 40.59。歷史上，只有在 1999 年至 2000 年網路泡沫高峰期，該比率才更高。

儘管有泡沫擔憂，Motley Fool 資深投資分析師 Asit Sharma 指出，大多數投資者認為 AI 是一種「變革性技術」和「改變遊戲規則的技術」。他們相信這項技術本身將會產生價值，並決定進行長期投資。

此外，支持者認為科技巨頭擁有強勁的基礎業務，其營運範圍遠超 AI 領域。例如，Alphabet 經營 Google，Amazon 則擁有龐大的線上市場。Sharma 表示，即使 AI 的增長動力突然停止，這些公司也不會消亡。例如，輝達在 2025 年第三季報告了 570 億美元的創紀錄收入。

潛在風險與歷史教訓

不過，質疑者提出，投資者對 AI 的回報預期可能過高。麻省理工學院 (MIT)2025 年的一份報告指出，儘管數十億美元被投入生成式 AI，但 95% 相關組織「獲得零回報」。

分析師警告，持續的 AI 緊張情緒將導致股票波動。如果 AI 泡沫在 2026 年或之後破裂，投資者可能會看到科技股大幅下跌。