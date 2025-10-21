巧新打進半導體領域 估明年起逐步出貨
鉅亨網記者王莞甯 台北
全球汽車輪圈領導廠商巧新科技 (1563-TW) 除了核心汽車輪圈產品外，正加速跨入多元領域，巧新透露，半導體鍛造鋁製品零件驗證進行中，預期明年將逐步出貨，同時，已投入氫能源商用車零件材料研究，潛在新商機值得期待。
巧新前三季合併營收 53.35 億元，年減 3.8%，不過，進入第四季後，巧新指出，在汽車零組件傳統旺季帶動下，客戶恢復生產，延後的訂單將陸續出貨完成認列，搭配再生鋁銷售和熔煉代工需求將持續提升，逐步建構「高技術零件 + 再生鋁」雙引擎。
同時，巧新積極延續鋁合金鍛造及再生鋁熔煉技術優勢，拓展至非汽車產業和高技術門檻的半導體相關領域，產品正在驗證中，預計明年開始出貨，巧新設定目標，3 年內將非車用營收貢獻一舉提升至 4 成以上。
此外，隨著各國加速推動氫能基礎建設，氫能源車輛有望逐步成為未來運輸主力，看準此趨勢，巧新已投入氫能源商用車零件材料研究，鎖定高強度、輕量化和高耐腐蝕的鋁合金應用，力拚以材料、製程技術優勢切入此新興市場。
在全球 ESG 浪潮下，全球市場對再生鋁的應用需求快速升溫，巧新也獲 7 家國際車廠認證，並積極拓展再生鋁販售和熔煉代工業務，第二座熔煉廠預計於明年完工投產，屆時將再提升再生鋁銷售、代工的合金種類和型材尺寸。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巧新Q1獲利年增逾4成 切入新應用領域 半導體鋁材料已送樣
- 英特爾進軍中東！陳立武見沙烏地阿拉伯通訊暨資訊技術部長、尋求AI與半導體合作
- 鈺祥企業以再生技術引領綠色製造 碳中和化學濾網登上2025台灣創新技術博覽會
- 【台股操盤人筆記】AI投入仍處於早期，基本面穩健支撐長期成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇