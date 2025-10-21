巧新打進半導體領域 估明年起逐步出貨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-21 11:15

巧新董事長黃聰榮。(鉅亨網資料照)

巧新前三季合併營收 53.35 億元，年減 3.8%，不過，進入第四季後，巧新指出，在汽車零組件傳統旺季帶動下，客戶恢復生產，延後的訂單將陸續出貨完成認列，搭配再生鋁銷售和熔煉代工需求將持續提升，逐步建構「高技術零件 + 再生鋁」雙引擎。

同時，巧新積極延續鋁合金鍛造及再生鋁熔煉技術優勢，拓展至非汽車產業和高技術門檻的半導體相關領域，產品正在驗證中，預計明年開始出貨，巧新設定目標，3 年內將非車用營收貢獻一舉提升至 4 成以上。

此外，隨著各國加速推動氫能基礎建設，氫能源車輛有望逐步成為未來運輸主力，看準此趨勢，巧新已投入氫能源商用車零件材料研究，鎖定高強度、輕量化和高耐腐蝕的鋁合金應用，力拚以材料、製程技術優勢切入此新興市場。